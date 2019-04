Amarok przedstawia "Warm Coexistence"

To pierwszy z dziewięciu utworów, które znajdą się na płycie "The Storm". Jak większość kompozycji, "Warm Coexistence" jest elementem ścieżki dźwiękowej wchodzi do przedstawienia brytyjskiego teatru tańca współczesnego James Wilton Dance.

To otwierający płytę, instrumentalny utwór w stylu ambient. Wielowymiarowość, głębia i przejmująca gitara solowa, składające się na niezwykły klimat utworu są jednocześnie cechami charakterystycznymi twórczości Michała Wojtasa i Amarok. Album "The Storm", oprócz muzyki instrumentalnej, będzie zawierał również single promujące wydawnictwo.

"Warm Coexistence": https://youtu.be/al1e9o6zddc

Kryjący się za szyldem Amarok Michał Wojtas tak charakteryzuje to, co znajdzie się na płycie: Muzyka do spektaklu „The Storm“ to przede wszystkim przestrzeń, głębia i tajemniczość w filmowo - teatralnym stylu, które mają oddawać nastrój i przekaz przedstawienia mówiącego o walce oraz radzeniu sobie z trudnymi emocjami w kontekście wewnętrznych procesów jednostki oraz w relacjach społecznych.

W 2018 roku muzyka Amarok pojawiła się po raz pierwszy w przedstawieniu brytyjskiego choreografa Jamesa Wiltona pt. „Hold On“, wystawionym w Theater Münster w Niemczech. Fakt ten zaowocował szerszą współpracą pomiędzy James Wilton Dance Company i Michałem Wojtasem w postaci soundtracku do najnowszego spektaklu zatytułowanego „The Storm“. Premiera i kolejne przedstawienia „The Storm” odbyły się jesienią 2018 roku w Wielkiej Brytanii, m.in w Londynie (The Place), zbierając pozytywne recenzje, szczególnie doceniające muzyczną stronę widowiska. Kolejne pokazy zaplanowane są na najbliższe dwa lata w wielu krajach. W międzyczasie Amarok wystąpił wraz z tancerzami James Wilton Dance Company w austriackim Dornbirn (Tanz Ist), prezentując publiczności wielowymiarowe wrażenia muzyczno-taneczne.

W roku 2019 planowana jest również trasa koncertowa promująca najnowsze wydawnictwo Amarok, którą rozpocznie udział w letnich festiwalach muzycznych m.in Festiwalu Rocka Progresywnego w Toruniu czy Summer Fog Festival w Warszwie z udziałem Nicka Masona (Pink Floyd), Davida Crossa czy Soft Machine, a także wspólne występy obu formacji: Amarok i James Wilton Dance Company.

Amarok to artrockowy projekt muzyczny, założony w 1999 roku przez gitarzystę, multiinstrumentalistę i wokalistę Michała Wojtasa oraz gitarzystę Bartosza Jackowskiego.

W latach 2001-2004 ukazały się trzy wydawnictwa płytowe Amarok, które zainteresowały międzynarodową publiczność. Od roku 2003 formacja przekształciła się w solowy projekt Michała. Repertuar Amarok stanowi mieszankę art-rocka, ambientu, trip-hopu i muzyki folkowej. W nagraniu płyt Amarok udział wzięli także tak cenieni artyści jak m.in.: Colin Bass (Camel), Mariusz Duda (Riverside, Lunatic Soul) i inni.

W 2017 roku, po trwającej 12 lat przerwie, ukazała się czwarta płyta Amarok – „Hunt“. Ponownie w jej nagraniu wzięli udział Colin Bass i Mariusz Duda. W sklepach ukazały się także reedycje wszystkich trzech poprzednich płyt. („Amarok“ i „Neo Way“ z 2002 roku oraz „Metanoia“ z 2004 roku). Album „Hunt“ spotkał się z dużym uznaniem krytyków i słuchaczy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wraz z promocją albumu „Hunt“, Amarok rozpoczął działalność koncertową, biorąc m.in. udział w festiwalu Warsaw Prog Days 2018, podczas którego swoją premierę miała winylowa wersja albumu „Hunt“, a także odbył się wspólny występ z brytyjskim muzykiem Colinem Bassem oraz Maciejem Mellerem (Riverside, Quidam) w roli gościa specjalnego. Amarok w koncertowym składzie pojawił się także na: Ino Rock (dzieląc scenę z Gazpacho, Bjorn Riis czy Soup), Spring Break, Progressive Evening Konin (z Riverside), Odjazdy (z Riverside), a także podczas Tanz Ist (Austria), gdzie występowi grupy towarzyszył występ tancerzy brytyjskiego teatru tańca współczesnego James Wilton Dance Company. Na przełomie listopada i grudnia 2018 roku grupa Amarok odbyła wspólną mini trasę z Colinem Bassem.