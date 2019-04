KA1 zapowiada nowy album

KA1 to warszawski skład poruszający się w klimacie jazzującego rocka. Zespół założyli przyjaciele ze studiów i sąsiedzi z bloku przy ulicy Kamiennej 1 (stąd nazwa KA1). Spoiwem obu grup był Artur Pruziński, u którego w mieszkaniu odbywały się pierwsze próby wiosną 2015 roku. Sąsiedzką historią zainteresował się developer odpowiedzialny za budowę bloku i wsparł zespół. Dzięki temu możliwe stało się nagranie w 2016 roku debiutanckiego albumu "EP-KA1". Zawiera on 7 premierowych utworów, w tym ostatni w wersji live.

KA1 świetnie odnajduje się na scenie, m.in. supportował Kult, koncertował dla więźniów jak i zdobywał wyróżnienia na festiwalach. Od 2016 roku do dzisiaj zagrał kilkadziesiąt koncertów.

Płyta „Oddech” to drugi krążek KA1 wzbogacony o partie chóru oraz głos żeński. Album promuje singiel „Nowi My” i zrealizowany do niego teledysk wzbogacony o animacje Justyny Romul. KA1 tworzą wokalista Damian Całka, kontrabasista i manager Artur Pruziński, klawiszowiec Arcadius Mauritz, perkusista Mariusz „Szatan” Skodowski, trębacz i gitarzysta Jakub Sudoł oraz wokalistka Monika Wierbiłowicz. W zespole grali również Marek Elas, Andrzej Żubr i Ed Makara.

"Nowi My": https://www.youtube.com/watch?v=gFyYbRktyUU

Warto dodać, że klawiszowiec KA1 Arcadius Mauritz i kontrabasista Artur Pruziński grają również w zespole SUOVA. Mariusz Skodowski udziela się równolegle w projekcie Dzieci Alberta H. z byłym gitarzystą KA1 Markiem Elasem, a Monika Wierbiłowicz kształci się intensywnie muzycznie i ma już na koncie pierwsze utwory skomponowane na orkiestrę.

Płyta powstawała przez kilkanaście miesięcy. Finalnie dzięki akcji crowdfundingowej i wsparciu życzliwych ludzi zrealizowaliśmy drugi album. ODDECH będzie dystrybuowany w sieci przez wydawnictwo AGORA.

„Nowi my” – bardzo dynamiczny pierwszy numer to singiel promujący wydawnictwo. Został do niego zrealizowany teledysk, wzbogacony o animacje niezwykle utalentowanej artystki Justyny Romul.

Pięć pierwszych utworów zostało zrealizowanych w Studio Diamentowy Pies u Piotrka Mazurka na warszawskiej Pradze. Piotr zajął się także ich miksem i masteringiem oraz nagrał gitarę i zaśpiewał harmonie w utworze Jaskółeczka. Utwory te zostały nagrane częściowo na tzw. setkę (na żywo). Zespół wsparł gościnnie na gitarze Ed Makara.

Piosenki Pełen Oddech oraz Western, odpowiednio numer 6 i 7 z płyty zrealizowano w RedRum Studio, również na warszawskiej Pradze. Słychać w nich ducha improwizacji, ponieważ w 100% (również z wokalami) były nagrywane na żywo. Na gitarze zespół wspierał Marek Elas.

Utwory Arkadia i Dziewczynka to nowe wersje numerów z pierwszej płyty. Artur Pruziński namówił do współpracy kompozytorkę Annę Marię Huszczę, która zaaranżowała partie chóru do tych numerów. Zostały one wykonane i nagrane przez Chór Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod przewodnictwem Katarzyny Płońskiej. W Arkadii pojawił się także głos Moniki Wierbiłowicz, którego nie było w oryginalnym wykonaniu.