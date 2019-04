The Analogs zaprasza do "Projektu Pudło"

„Wszystko To Co Mamy” to klip promujący akustyczny album "PROJEKT PUDŁO" zespołu THE ANALOGS nagrany podczas serii blisko 30 koncertów zagranych od sierpnia 2018 do kwietnia 2019 roku w zakładach karnych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.