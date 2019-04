Jutuber zaprezentował "Złodziei"

Jutuber: "Po latach beztroskiego koncertowania na stacjach międzyplanetarnych, zamroczeni sławą, wpadli znienacka do czarnej dziury.. Ich statek wyrzuciło w lesie pod Kielcami.. Trafili na imprezę..Czy Polska to dobre miejsce dla kosmitów ? Czy rozpalą serca pięknych Ziemianek ? Czy polski showbiznes spłonie niczym rakietowe odłamki po starcie ? Pewnie nie, ale postanowili dobrze się bawić i walczyć do końca o swoje kosmiczne ideały.."

"Złodzieje": https://youtu.be/hot4uVQ4Veg

Jutuber to solowe wcielenie Piotra Krakowskiego - kompozytora, producenta muzycznego i multiinstrumentalisty, który po latach współpracy z różnymi wokalistami postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. W wyniku gorzkich obserwacji współczesnego świata i tęsknoty za gitarowym brzmieniem, artysta powołał Jutubera, w którym komponuje i produkuje muzykę oraz śpiewa. Właśnie ukazała się pierwsza epka Jutubera, która w warstwie muzycznej łączy tłusty blues z funkiem, alt-rockiem i elektroniką, zaś w warstwie tekstowej bezpardonowo i nierzadko kąśliwie opisuje mechanizmy współczesnej popkultury oraz relacje społeczne. W czterech utworach zawartych na epce artysta przekrojowo pokazuje swój warsztat kompozytorsko-aranżacyjny i upodobanie do charakterystycznych melodii.

Piotr Krakowski szerszej publice znany jest z projektów Milkshop (wygrana w opolskich Debiutach), "Krakowski: Pankracy Sessions" czy solowych dokonań jako trębacz. Charakterystyczne tematy muzyczne Piotra Krakowskiego ozdabiały wiele filmów, programów, spotów telewizyjnych i reklam. Współpracował z takimi tuzami jak Stanisław Sojka, Andrzej Grabowski, Borys Lankosz czy Andrzej Krzywy.