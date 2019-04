ShataQS w "Świetle"

Płyta "Fenix" w całości została nagrana w przyjaznej dla człowieka częstotliwości 432hz. “Kim jestem i czym jest “JA”” - to główne pytanie/przesłanie tego utworu nawołujące słuchacza do głębszego zastanowienia się nad istotą własnego istnienia. Obrazy zawarte w klipie pochodzą ze zbiorów autorskich telewizji sudeckiej i przedstawiają dolnośląskie bogactwo - Góry Sowie. To wspaniałe zestawienie obrazu i muzyki w jednym, które w sposób naturalny wpływa na odbiorcę wyciszająco i relaksująco.

"Światło": https://youtu.be/62QavrMmGGo

"Fenix" to druga autorska płyta ShataQS opowiadająca o przemianach, budowaniu własnej rzeczywistości, a przede wszystkim o ujarzmianiu ego, by mogło zaistnieć ja. W całości nagrana została w języku polskim, w przyjaznym dla człowieka stroju 432Hz, przy użyciu instrumentów akustycznych i okraszona została ciekawymi transowymi rytmami oraz elementami etnicznymi. Współtworzyli ją: wrocławski gitarzysta, kompozytor oraz producent Maciek Czemplik, perkusjonista i aranżer o południowych korzeniach Eddy oraz wrocławski kontrabasista Bartek Chojnacki. Dzięki połączeniu tych kilku unikatowych energii muzycznych, płyta posiada wyjątkowe brzmienie.

W 2001 roku ShataQS wygrała finał programu telewizyjnego TVP2 "Szansa na sukces". W 2013 wraz z sześcioosobowym zespołem została laureatką szóstej edycji talent show "Must Be the Music.Tylko muzyka" emitowanego przez Polsat.

ShataQS to artystka, której korzenie muzyczne rozwijały się nie tylko w Polsce, ale i w Azji oraz w Nowym Jorku. Od wielu lat działająca na polskich i zagranicznych scenach muzycznych, poszczycić się może solidną kolekcją osiągnięć artystycznych, w tym współpracą z kilkoma wybitnymi artystami scen międzynarodowych jak: Shaila Jordan, Iwawo Furusawa oraz występem na tokijskim stadionie Jojogi w "Tribute to Michael Jackson" z udziałem braci króla POP Jackson5, Macy Gray czy Judith Hill.

Jest absolwentką Dzierżoniowskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w klasie skrzypiec oraz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej.