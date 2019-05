Izabela Trojanowska w nowym klipie Pawła Pilichowicza

Kompozytorem piosenki jest Krzysztof Misiak (ex-O.N.A.), a autorem tekstu - ceniony polski poeta Krzysztof Cezary Buszman. „Jedność przeciwieństw” to jedyny duet na płycie. Pawłowi Pilichowiczowi towarzyszy Ryszard Wolbach (ex-Harlem, Babsztyl). W nagraniu wystąpili także: Krzysztof Misiak – gitara, Maciej Bieniek- instrumenty klawiszowe, Grzegorz Leliński- gitara basowa, Marek Jończyk- perkusja, Radek Dzięgielewski- skrzypce.

Piosence "Jedność przeciwieństw” towarzyszy teledysk, w którym wystąpiła znana polska wokalistka i aktorka Izabela Trojanowska. Zdjęcia nakręcono w Łodzi, lokacja zespołu to scena Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, zaś ujęcia plenerowe wykonano w opuszczonym ośrodku wczasowym w Miałkówku. Miejsce to tętniło życiem w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, dziś jest opuszczone i zrujnowane.

"Jedność Przeciwieństw": https://youtu.be/pIB2PNQIo-U

Niespotykaną, peerelowską architekturą ośrodka w Miałkówku zachwycał się m.in. Filip Springer, polski reporter i fotograf, współpracujący z największymi polskimi tytułami prasowymi. Opuszczony ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Lucieńskim jest symbolem najciekawszych osiągnięć architektonicznych Polski z czasów Peerelu. Chociaż próżno dzisiaj szukać w nim zrelaksowanych urlopowiczów, obiekt przyciąga wielbicieli postindustrialnej architektury i reporterów, którzy znajdują w nim echa słynnej na całą Polskę świetności. Ośrodek był bardzo dobrze wyposażony jak na tamte czasy. Do dyspozycji gości było aż 120 pokoi, a także boisko do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, a nawet dwa korty tenisowe. Eksplorując ten sporych rozmiarów teren, można odnieść wrażenie, że ma on wiele wspólnego z Czarnobylską Strefą Wykluczenia. Tutaj również czas jakby się zatrzymał, a krzątający się po ośrodku ludzie po prostu nagle zniknęli.

To stanowiło kanwę pomysłu dla twórcy teledysku - scenarzysty, reżysera, autora zdjęć i montażu - Łukasza Klat. Sfilmowana historia oparta zastała na wspomnieniach i teraźniejszości bohaterki video-clipu, którą gra Izabela Trojanowska. Bohaterka, wzbudzona po wielu latach ze śpiączki, żyje wspomnieniami. Pamięta to miejsce sprzed lat, a dzisiaj po prostu stara cieszyć się życiem. Trudno powiedzieć czy dla ośrodka wypoczynkowego jest jeszcze jakakolwiek szansa na odrodzenie. Jednak - jak dowodzą losy bohaterki - zawsze istnieje szansa na powrót do życia. Trzeba tylko mieć nadzieję.

Teledysk jest ulokowaniem marki Gminy Gostynin. Środki pozyskane na jego realizację pochodziły z dofinansowania przeznaczonego na ten cel. Gmina Gostynin wspiera i promuję artystów, którzy są jej mieszkańcami, umożliwiając promowanie ich dorobku artystycznego szerszej publiczności w kraju.

Od samego początku promocja płyta Pawła Pilichowicza, mieszkańca gminy Gostynin, przebiegała bardzo dynamicznie. Jego udział w licznych programach telewizyjnych i radiowych oraz dwa video-clipy: „Wiersz o różnych światach” i „ Obłędne błędy”, zaowocowały dużym zainteresowaniem publiczności, mediów i krytyki muzycznej (m.in. ocena 3/5 w magazynie Teraz Rock). Płyta znalazła się w kilku liczących podsumowaniach nagrań muzycznych 2018 roku, a także na tak zwanej „ długiej liście” nominacji w trzech kategoriach do najbardziej prestiżowej polskiej nagrody muzycznej Fryderyk 2018.

Foto: Łukasz Klat