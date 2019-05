DAS MOON wyda album koncertowy

"To jest czysta energia trwająca ponad godzinę. I publika i my, na scenie, wpadamy w muzyczny trans. To są do tej pory, moje ulubione koncerty!" - powiedziała Daisy, wokalistka zespołu.

Zapowiedź trasy "RMX Live": https://youtu.be/JjPKEq2gz2E

Właśnie podczas jednego z takich koncertów Das Moon zarejestrowało materiał, który brzmieniem i energią porwał publiczność zebraną w warszawskiej Proximie 29 marca 2019 roku. Ponieważ to na koncertach najmocniej widać ewolucję muzyczną i dojrzałość zespołu, to na wykonaniach live widać bardzo wyraźnie kierunek w jakim zmierza Das Moon, a także eksperymenty muzyczne których się podejmuje. Na "DAS MOON/RMX LIVE" znajdują się utwory, które mogą zaskoczyć nową formą i wykonaniem ("Colours", "City Will"), a także takie, które nawiązują bardzo silnie do początków zespołu ("Nowhere"). A wszystko zagrane z mocą znaną wszystkim fanom zespołu.

W 2019 roku Das Moon wróciło na trasę koncertową. Po niemal rocznej przerwie, jeden z najważniejszych polskich zespołów new wave/electro, wyruszył w wyjątkową trasę. RMX TOUR to nowe brzmienie Das Moon, wykorzystujące nieograniczone możliwości elektroniki i live-actu. Punktem wyjścia jest dotychczasowy dorobek trio.

Najbliższe koncerty zespołu:

10.05 / POZNAŃ, U Bazyla

11.05 / KATOWICE, Drzwi Zwane Koniem

17.05 / WARSZAWA, Hydrozagadka

18.05 / BYDGOSZCZ, Estrada Stagebar

14.06 / ZDUŃSKA WOLA, Plener