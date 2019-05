Komety w hołdzie Amy Winehouse

Komety kończą pracę nad długo oczekiwaną płytą "Alfa Centauri". Dziś odbyła się premiera piosenki "Na Sprzedaż", o której autor, a zarazem lider zespołu - Lesław, mówi tak:



"Punktem wyjścia była postać Amy Winehouse, ale w sumie piosenka ma charakter bardziej autobiograficzny niż biograficzny".

"Na Sprzedaż": https://youtu.be/ll8R6mYeIMk

Komety to warszawska grupa powstała na gruzach legendarnej Partii, jednego z najlepszych rock'n'rollowych składów w dziejach stolicy. Zespół został uformowany przez lidera Partii, Lesława, (gitara, wokal, teksty) w roku 2002. Od tego czasu nagrał sześć krążków studyjnych i jeden koncertowy. Wydarzeniem okazał się już debiutancki mini-album „Komety” z 2003 roku, który rozpętał nad Wisłą modę na rockabilly. Nieoficjalnym hymnem nurtu stał się utwór „Król Fliperów”, opowiadający o czempionie gry na automatach. O bohaterach miasta, nocnych wagabundach i ich złych miłościach oraz o swojej samotności Lesław śpiewał jeszcze wielokrotnie. Najczęściej w przebojowy sposób. Na „Via Ardiente”, uznawanej przez wielu fanów za najsmutniejszą płytę Komet, znalazły się takie evergreeny jak „Bezsenne noce” i „To samo miejsce”. Ceniona „Akcja V1” przyniosła piosenkę „Spotkajmy się pod koniec sierpnia”, bodaj najpiękniejszy polski utwór inspirowany twórczością The Smiths. W końcu wydana w 2011 roku płyta „Luminal” zmieściła antykorporacyjną „Karolinę” i przejmującą, utrzymaną w klimatach Motown, balladę „Mogłem być tobą”. W 2014 roku zespół wydał album "Paso Fino", który wydaje się być najbardziej dojrzałym, przemyślanym a jednocześnie melodyjnym (żeby nie powiedzieć przebojowym) krążkiem w historii zespołu. Warszawskie trio wspomaga na nim wielu zaproszonych do nagrań muzyków sesyjnych. Na płycie słyszymy więc między innymi i sekcję dętą i kwartet smyczkowy.

Oryginalna, nawiązująca do bogactwa brzmień minionych dekad twórczość Komet zjednała grupie fanów nie tylko w kraju, ale i za granicą. Komety koncertowały m.in. w Meksyku. Tam też w 2008 roku ukazała się anglojęzyczna wersja albumu „The Story of Komety” zawierającego największe przeboje zespołu.

Pomimo kilkukrotnych zmian w składzie, nieodmiennie centralnym punktem, a zarazem znakiem rozpoznawczym Komet, pozostają głos i teksty Lesława, poetycko niejednoznaczne, często rozgrywające się w pejzażach Warszawy, stawiające go w gronie najważniejszych autorów swojego pokolenia.

Skład:

Lesław – głos, gitara

Riczmond – bass, głos

Dżony – bębny

Dyskografia:

2003 – Komety

2005 – Via Ardiente

2006 – Komety 2004-2006

2007 – Akcja V1

2008 – The Story of Komety

2009 – Złoto Azteków

2011 – Luminal

2014 – Paso Fino

2016 – Bal nadziei