undertheskin serwuje "Poison"

undertheskin to introwertyczna podróż przez najzimniejsze dźwięki lat 80- tych. Hipnotyczny rytm, nerwowy puls gitary basowej i analogowych syntezatorów niepostrzeżenie wkradają się pod skórę słuchacza, a głęboka barwa głosu Mariusza Łuniewskiego - multiinstrumentalisty, wokalisty i tekściarza odpowiedzialnego za całokształt projektu - nieprzerwanie wciąga i intryguje.

Klip "Poison": https://youtu.be/Pe_GOzWBFkI

Zespół debiutował w 2015 płytą "undertheskin", która swym surowym brzmieniem nawiązywała do takich zespołów jak The Soft Moon, Joy Division czy Editors. Album zyskał uznanie na arenie międzynarodowej co zaowocowało szeregiem koncertów w Europie [w towarzystwie m.in. The Soft Moon, Drab Majesty, Lebanon Hannover etc.].

W zaledwie tydzień po premierze znalazł się na pierwszej pozycji serwisu bandcamp pośród najlepiej sprzedających się wydawnictw alternatywnych na świecie, a pierwszy nakład debiutanckiego CD został całkowicie wyprzedany i doczekał się wznowienia w 2018r.

W marcu 2019 roku ukazał się drugi album undertheskin zatytułowany "N E G A T I V E" - płyta już zdążyła zbierać doskonałe recenzje i po raz kolejny zyskała status najlepiej sprzedającego się krążka w kategorii post-punk na świecie, oraz najlepiej sprzedającej się polskiej płyty w serwisie bandcamp! Na początku maja album ukazał się w wersjach: CD i winylowej.

Album składa się z siedmiu autorskich kompozycji. Zmiksowany został w łódzkim Soyuz Studio przez Kamila Łazikowskiego - znanego m.in. z Cool Kids of Death. Masteringiem płyty zajął się Eric Van Wonterghem w berlińskim PRODAM STUDIO. Za oprawę graficzną wydawnictwa odpowiada Bartosz Hervy - grafik oraz muzyk związany z grupą Blindead.

Wydawcą płyty CD jest polski label ALCHERA VISIONS, a wersją winylową zajęła się hiszpańska wytwórnia ORACULO RECORDS. Płyta dostępna jest również na wszystkich platformach streamingowych.