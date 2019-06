Hey J przedstawiła klip "Dla Rodziców"

Utwór jest bardzo osobisty i jest skierowany do wszystkich rodziców na ziemi. Są to podziękowania dla nich za całe życie, które nam poświęcili. „Dla Rodziców” to nowoczesne podziękowania pokolenia, które już mocno zostało spaczone przez Internet, a mimo wszystko, nadal ceni wartości rodzinne. Muzyka to połączenie elektroniki i popu. Piosenka odbiega od poprzednich kompozycji Hey J, które były mocno energetyczne. W tym utworze artystka skupiła się na harmonii i idealnym połączeniu muzyki z tekstem. Kompozycja ma wzruszać i pokazać jak bardzo rodzice są ważni w życiu dziecka. Piosenka idealnie nadaje się do podziękowań podczas wszelkich uroczystości.

"Dla Rodziców": https://youtu.be/FiuxRhheB2s

Hey J czyli Justyna Dobroć - wokalistka, instrumentalistka, songwriterka, autorka tekstów i melodii. Hey J to złoto, czerń i róż. Dla Hey J każda osoba, która jej słucha jest DIAMENTEM. A w muzykę wkłada całe swoje SERCE. Jest absolwentką I st. Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Radomiu. Muzyka, którą tworzy jest mieszanką alternatywy, popu, elektroniki,a nawet rocka.

Hey J nie boi się mieszać gatunków muzycznych. Stawia na innowacyjność, ale i na zabawę, sprawianie ludziom radości, ale także zachęca do posłuchania jej muzyki w domowym zaciszu.

Projekt Hey J powstał w 2016 roku, kiedy to artystka na swojej drodze poznała kompozytora i producenta Michała Wrzosińskiego. Na polskiej scenie muzycznej zadebiutowała utworem pt. „Poskładaj mnie” (2016). Kolejnymi singlami były utwory „Dziś” (2017) i „Piosenka pozytywna”(2017), która nadal jest emitowana w Radiu Eska. Po przerwie spowodowaną ciężką pracą i powiększeniem rodziny, wróciła do działań muzycznych prezentując 5 lutego 2019 r. kolejny singel pt. „A było na tak”. 1 marca, nakładem własnym Hey J, ukazał się jej debiutancki album zatytułowany "Puzzle". Hey J jest Finalistką Festiwalu Scyzoryki 2018 w kategorii Solista i Przebój.