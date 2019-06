JoBee Project wydała singel "Burning Sense"

Zaciekła, ognista, pełna smaku, ale i delikatna w brzmieniu polska artystka z Brukseli, JoBee Project, współpracowała ze znanym belgijskim producentem elektronicznym Solemn Eye, aby podgrzać atmosferę na lato dzięki alternatywnemu electro singlowi „Burning Sense”.



„Burning Sense” to oda do minionych złamań serca i wypalonych historii miłosnych. Piosenka opowiada o wypaleniu się i o tym że mimo wszystko jest gotowa zacząć od nowa. To czas, aby ponownie zapoczątkować letnie wibracje, którym towarzyszą wizualizacje, idealnie pasujące do tego czarującego utworu. Wokalistka uderza w swoją bardziej delikatną stronę niż na poprzednim albumie „The Blossoming”.

JoBee powiedziała: „Ta piosenka jest pomostem do moich nowych brzmień, jest bardziej surowa i delikatniejsza. Pokazuje wiele aspektów mojej osobowości i rozwoju, którego doświadczyłam” .

Do tej pory JoBee wydała 2 albumy, z których każdy ukazuje jej wszechstronność, ponieważ łączy różnorodne melodie i rytmy z jej bezkompromisowa postawą. Z nieodłączną pasją do muzyki JoBee z radością buduje nowy rozdział dźwięków wraz ze zbliżającą się premierą jej nowego albumu „The Beginning”.

JoBee to polska artystka i prezenterka radiowa pochodząca z Lubartowa, od 10 lat mieszkająca w Brukseli, gdzie wraz ze swoim zespołem JoBee Project śpiewa jazz, soul, rock, pop i hip hop. Znana również jako prezenterka radiowa w stacji FM Brussel, gdzie od 5 lat prowadzi swój autorski program radiowy.

Płyta ukaże się 13 września, za jej produkcję jest odpowiedzialny KWAZAR ( Red Bull Academy/ GAGARING STUDIO). Na „The Beginning” znajdzie się 7 nowych utworów w totalnie nowym klimacie.

"Burning Sense": https://youtu.be/NgNlPmXqwjc