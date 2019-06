Zobacz występ ZAGI z Pawłem Domagałą

Paweł Domagała - jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorów i muzyków, wystąpił razem z Zagi śpiewając jej najnowszy singel "Korzeniami" w Sopocie, przy okazji SuperHit Festiwalu.

„Korzeniami” to utwór bardzo dla mnie ważny i można powiedzieć, przełomowy – mówi Zagi - To taki hymn o byciu sobą i ufaniu sobie.

ZAGI feat. Paweł Domagała "Korzeniami": https://youtu.be/DfAqX8acrQ8

Paweł i Zagi przyjaźnią się od wielu lat, a niektórzy fani mogli usłyszeć Zagi przed koncertem zespołu Domagały we Władysławowie, kiedy grała jako ich support na Letniej Scenie Muzycznej 2017.

W odliczaniu do premiery teledysku Zagi zorganizowała akcję, w której codziennie, przez 7 dni na swoich mediach społecznościowych dodawała filmy, w których wzięli udział jej przyjaciele artyści: Jakub Kusior, Suzia, Edyta Górecka, Natalia Moskal, Michał Wrzos, WdoWa jak również Paweł Domagała – każdy z nich odpowiedział na dwa egzystencjalne pytania. „Jaka jest najważniejsza podróż w Twoim życiu?” i „Co utwierdziło Cię w przekonaniu, że droga, którą idziesz jest tą najwłaściwszą?”.

TUTAJ odpowiedź Pawła Domagały - źródło Instagram @zagiofficial

Myślę, że każdy powinien odpowiedzieć sobie na te pytania, żeby sobie przypomnieć dlaczego robi to co robi i jest tu gdzie jest. Bo nic nie dzieje się bez przyczyny. Całe życie uczymy się i z jakiegoś powodu kreślimy po mapie życia taką, a nie inną ścieżkę. - kontynuuje artystka.

Klip pełen wspaniałych widoków i ujęć z wyprawy to dzieło popełnione dzięki uprzejmości mojej koleżanki Adriany Czerwińskiej, która uwielbia podróżować. Od zawsze podczas swoich wędrówek nagrywała pamiątkowe filmy, a część z nich użyczyła mi do mojego teledysku. Ujęcia przeplecione zostały kadrami z mojej ostatniej trasy koncertowej. Zapraszam Was do oglądania i udostępniania teledysku oraz wideosesji - niech lecą dalej w świat! - mówi Zagi.

Piosenka "Korzeniami" pochodzi z EP “Drapacz chmur”, której w całości posłuchać można we wszystkich serwisach streamingowych: https://wmg.lnk.to/ZagiDrapaczEP

Po więcej informacji zapraszamy na strony w serwisach społecznościowych artystów:

Teledysk "Korzeniami": https://youtu.be/gLHIAIk6-VM

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/zagiofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/zagiofficial/?hl=pl

Strona www: www.zagi.pl

Paweł Domagała:

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/paweldomagala.oficjalna/

Instagram: https://www.instagram.com/paweldomagala/?hl=pl

Strona www: https://paweldomagala.pl/