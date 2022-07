Ania Sama pokazała 'Kędziorki'

Klip kręcony był na krakowskim Kopcu Kraka, z którym związanych jest wiele legend i teorii - co symbolizuje, kiedy i dlaczego powstał… Ta tajemniczość zainspirowała artystkę, która wraz z autorką klipu Naomi Muras, stworzyły obraz, odnoszący się do pewnej obrzędowości - tańca hołubiącego życie i twórczej mocy słońca. Premiera klipu odbędzie się 21 czerwca o 23:59, czyli w Noc Kupały - w noc letniego przesilenia, kiedy dzień jest najdłuższy. To ukłon w stronę naszych słowiańskich korzeni.

"Kędziorki": https://youtu.be/9H3IdVMxqVY

Za produkcję muzyczną ‘Kędziorków’ odpowiedzialni są: Hyper Son czyli Mateusz Frankiewicz i Maciej Kwarciński, którzy nadali melodii wymyślonej przez Anię Samą naprawdę pięknego, elektro-akustycznego sznytu. To już ostatni singiel z debiutanckiej płyty artystki pt. ‘Śnienie’, wydanej nieco ponad rok temu, w czerwcu 2021. Artystka zamyka tym samym pierwszy rozdział swojej twórczości. Od tej pory będą tylko nowe piosenki.

Ania Sama, czyli Anna Maciejczyk na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie. Jej przygoda z muzyką zaczęła się w dorosłym życiu. Jest autorką słów i melodii. W swojej pracy artystycznej stara się dobierać doświadczonych artystów i producentów. Dzięki temu efekty jakie osiąga mają bardzo wysoki poziom. Do tej pory współpracowała między innymi z: Patrickem The Panem, Hyper Son, Szymonem Piotrowskim, Braćmi Sarapata czy Olgą Czyżykiewicz.

Stypendystka Miasta Krakowa 2022, absolwentka prestiżowego programu edukacyjnego dla artystów i managerów muzycznych Tak Brzmi Miasto Inkubator. Wykładowcami i trenerami podczas tych programów byli min.: Daga Gregorowicz (Dagadana), Paweł Hordejuk (Happysad), Bartek Stawiarz, Leszek Biolik oraz wielu innych.

W swojej muzyce stawia na autentyczność i melodie prosto z tego pokoju, gdzie jest sama ze swoimi emocjami. Czuły, czasem metaliczny głos, który śpiewa do ucha, a czasem rozcina mrok i otwiera przestrzeń

Na swoim koncie ma 3 single "Pestka", "Kołyszą" i "Krok po kroczku" zapowiadające album "Śnienie", który ukazał się 4 czerwca 2021 r. w formie CD.

W lutym 2021 tytułowa piosenka albumu została zakwalifikowana do półfinału prestiżowego międzynarodowego konkursu International Songwriting Competition - spośród 26 tysięcy zgłoszonych kompozycji z całego świata do półfinału wybrano tylko 9%.

Od wydania debiutanckiego albumu aktywnie koncertuje w duecie z gitarzystą Jarkiem Jurkiewiczem oraz z całym składem.