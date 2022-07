Lisa Gerrard (Dead Can Dance) i Marcello De Francisci wydali drugą zapowiedź albumu "Exaudia"

Opisywana jako „kobiece ucieleśnienie poetyckiej ekspresji” płyta została zainspirowana historią Hiszpanii w XVI wieku oraz wydaleniem przez nią sefardyjskich Żydów do całej Europy i Afryki Północnej.

Klip "When The Light Of Morning Comes": https://youtu.be/0E3qomiCuxw

Lisa Gerrard tak opowiada o kulisach współpracy z De Francisci: „Poznałam Marcello, gdy komponowałam muzykę do filmu „Kings”. On miał wspaniałe umiejętności producenckie i polubiłam go jako osobę. Po pewnym czasie postanowiliśmy spróbować skomponować coś wspólnie i zacząć tworzyć muzykę filmową”.

Marcello De Francisci: „Od pewnego czasu bawiłem się myślą, aby stworzyć nowy utwór na bazie wokalu Lisy do kawałka „Diary for the Fallen” (pochodzącego z ich wspólnej płyty „Departum” z 2010 roku). Chciałem, by była to mroczniejsza i bardziej ponura wersja, która mogłaby mieć odniesienie do kompozycji „Time” Hansa Zimmera z soundtracku „Incepcja”, bez plagiatowania jego dzieła. Rozmyślałem, jak mogłaby zabrzmieć Lisa Gerrard w takiej konwencji i postanowiłem przesunąć granice jeszcze dalej. Pod koniec utworu napisałem arię, w której można usłyszeć orkiestrę, chór i perkusję, co mogłoby dać efekt w postaci ‘grande finale’. To musiało być coś kompletnie naszego”.

Lisa Gerrard to jedna z najbardziej cenionych kompozytorek muzyki filmowej. Ma na koncie nagrodę Golden Globe za soundtrack do filmu „Gladiator” skomponowany wspólnie z Hansem Zimmerem. Została nominowana do Oscara za ścieżkę dźwiękową do filmu „Whale Rider” i otrzymała the Screen Music Award w kategorii najlepszy Soundtrack do Filmu Fabularnego („Balibo”).

Brała także udział w trasach koncertowych „Gladiator-Live” i „The World of Hans Zimmer” zanim została nominowana do nagrody Grammy za płytę „Hiraeth” nagraną z Hansem Kuckhermannem w 2018 roku. Następnie wystąpiła gościnnie na soundtracku do filmu „Diuna”, po czym powróciła do macierzystego duetu Dead Can Dance, z którym wydała nowy album „Dionysus” i wyruszyła w światową trasę koncertową.

Marcello De Francisci to kompozytor mieszkający w Los Angeles. Karierę rozpoczął jako artysta wizualny gdy studiował sztuki piękne w instytucie założonym w Sewilli przez barokowego malarza Bartolome Estebana Murillo. Kontynuował naukę na Universidad Complutense w Madrycie. W 2006 roku zdobył G.A.N.G. Award w kategorii Najlepszy Soundtrack za grę „God of War”. Wkrótce potem nawiązał współpracę z Lisą Gerrard, z którą skomponował serię soundtracków oraz nagrał album „Departum” (2010).