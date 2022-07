Łukasz Łyczkowski twierdzi, że nie jest źle

Klip według scenariusza lidera zespołu powstał w jego rodzinnym mieście. Łyczkowi bardzo zależało by zawrzeć w obrazie emocje, które towarzyszyły mu podczas tworzeniu utworu. Bawiąc się symboliką stara się przekazać odbiorcy nieoczywiste przesłanie, w samym zaś utworze stawia bezczelne wręcz pytania i tezy, nie bojąc się rzucenia wyzwania konformizmowi. Podmiot liryczny z przekorą staje w opozycji do otaczającej go rzeczywistości. Całokształt ma na celu wywołać rozdźwięk poznawczy u widza, który słysząc melodię pogodną i niosącą nadzieję jednocześnie musi zmierzyć się z obrazem mrocznym, wzbudzającym grozę i niepewność. Taka jest zresztą cała twórczość Łukasza Łyczkowskiego & 5 RANO - istny tygiel emocjonalny i gatunkowy.

Teledysk "Nie Jest Źle": https://youtu.be/GHrYcuOoJYU