Wrocławski T-RIP spogląda w słońce

Zespół T-Rip po trzech latach od swojej wydawniczej premiery prezentuje nową EPkę pod tytułem „Gołym okiem w Słońce”. Zróżnicowany gatunkowo album zawiera sześć utworów osadzonych w estetyce alternatywnego rapu, z wyraźnymi wpływami muzyki elektronicznej, disco i trip-hopu. Na płycie próżno szukać charakterystycznych dla polskiego mainstreamu komputerowych bitów. T-Rip częstuje słuchacza solidną dawką żywych instrumentów – obok perkusji i basu, w menu znajdziemy również gitary, syntezatory, a nawet latynoskie guiro. Wokalowi w rapowanych zwrotkach i często śpiewanych refrenach towarzyszy subtelny scratch i sample. Warstwa tekstowa płyty w bardzo symboliczny sposób odnosi się do niedalekiej przyszłości, w której doświadczona katastrofami naturalnymi, post-apokaliptyczna ludzkość bawi się w najlepsze. Ale czy na pewno?

Klip "Tawny": https://youtu.be/YE7iWpcqnY8

Każdy z zawartych na płycie utworów jest osobną opowiastką, pełną nieoczywistych metafor i odniesień do tematów, które miały wpływ na artystów podczas powstawania albumu. Wśród piosenek znajdziemy między innymi mroczny banger („Made in China”) będący zapiskiem z życia w pandemicznym lockdownie, oldschoolowy „Krzyż w kolorze tęczy” - sprzeciw wobec wykorzystywania symboli do brudnych politycznych zagrywek, albo „Salsę postapocalipticę” – wakacyjny i beztroski kawałek-przepowiednia o ignorancji wobec katastrof zagrażających ludzkości.

„Gołym okiem w Słońce” to poza tekstami przede wszystkim bardzo żywa muzycznie płyta. Wywodzący się z Wrocławia T-Rip wziął sobie za cel stworzenie płyty zarówno do posłuchania jak i do poskakania – pasującej do trwających wakacji. Album będzie dostępny w największych serwisach streamingowych od 8 sierpnia. Więcej informacji o zespole T-Rip na ich profilach na Facebooku, Instagramie i Youtube.

T-Rip to wrocławski zespół tworzący muzykę w klimatach trip-hop, elektroniki i alternatywnego rapu. W zróżnicowanych klimatycznie piosenkach zespół miesza nieoczywiste teksty z dawką żywej perkusji i basu, okraszonych przyjemną dawką syntezatorów, sampli i oldschoolowych scratchy. Za brzmienie zespołu odpowiedzialni są: DJ i producent Kamil Tomczak, wokalista i tekściarz Michał Pilecki, oraz multiinstrumentalista Paweł Kozioł (działający w kapeli w latach 2019-2022). W dotychczasowym dorobku T-Rip posiada wydany w 2019 roku debiutancki mini album pt. „v. 1.0b”, trzy samodzielne single, a także garść niepublikowanych utworów, które umieścił w swojej koncertowej setliście. Rok 2022 to rok premiery drugiego mini-albumu T-Rip pt. „Gołym okiem w Słońce”. Sześcioutworowy album, niezwykle zróżnicowany muzycznie, z przemyconą w tle ironiczną opowiastką o przyszłości, zabawie i katastrofach wynikających z ludzkiej natury stanowi wydawnicze podsumowanie ostatnich dwóch lat działalności zespołu.