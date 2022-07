Patrycjusz Gruszecki pokazał nową twarz

„Faces” to drugie wydawnictwo Patrycjusz Gruszecki Trio, w którego skład wchodzą: Zbigniew Lewandowski (perkusja), Kajetan Galas (organy Hammonda) oraz lider Patrycjusz Gruszecki (trąbka, flugelhorn). Gościnny udział w nagraniu albumu wziął Janusz Szrom, który zaśpiewał jedną z kompozycji Patrycjusza Gruszeckiego do tekstu Adama Kawy pod tytułem „Miłość Jak Łza”.

Odsłuch "Faces": https://youtu.be/MoHnZV69uDM

W 2017 r. w plebiscycie czytelników JazzPRESS i słuchaczy Radia JazzFM trio zostało wyróżnione dwiema nagrodami: jazzowy album roku („Something About…”) i najlepszy jazzowy wykonawca roku (Patrycjusz Gruszecki).

Dzięki wrodzonemu zamiłowaniu muzyków do mainstreamu, album „Faces” utrzymany jest w klimacie muzyki głównego nurtu, ale zawiera wiele nowoczesnych rozwiązań metrorytmicznych, wprowadza wiele ciekawych rozwiązań polirytmicznych i polimetrycznych, jak również elementy nowoczesnego brzmienia.

„Faces” to tytułowy utwór, najbardziej oddający charakter najnowszej płyty zespołu Patrycjusz Gruszecki Trio. Jego konstrukcja, to trzy różnorodne, nałożone na siebie riffy, zupełnie jak trzy totalnie inne charaktery muzyków wykonujących tę kompozycję. To trzy sposoby myślenia o muzyce oraz odmienne doświadczenia sceniczne połączone w niemalże metafizyczny sposób wspólną harmonią, wrażliwością oraz jazzowym feelingiem. Mocna, energetyczna kompozycja odsłania mocne elementy stylu każdego z muzyków, a spontanicznie wyimprowizowane podczas prób zakończenie jest zaskakujące zarówno dla słuchacza, jak i samych grających.