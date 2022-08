The Maple Verse wyda debiutancką płytę

Pomimo zaangażowania w wiele projektów na przestrzeni lat, Bartek uważa The Maple Verse za najważniejszy projekt w swojej dotychczasowej karierze i zamierza go intensywnie rozwijać przez kolejne lata. Jego nadchodzący debiutancki album „Prove Me Wrong” jest jego wielkim powitaniem z muzycznym światem i podsumowaniem wszystkiego, co robił przez ostatnie sześć lat swojej fascynacji muzyką.

"Just A Little Bit Of Love": https://youtu.be/xdl5wucdBMM

Początkowo zainspirowany grą na klawiszach Tony'ego Banksa z Genesis, Bartek rozpoczął karierę muzyczną jako klawiszowiec. Przez lata grał w różnych zespołach, zaczynając w 2016 roku w punk-rockowym Dzikiraj, potem udzielając się w grającym rocka alternatywnego Bobby From Peru, by w końcu dołączyć do warszawskiego prog rockowego Pinn Dropp. Podczas gry w tych zespołach Bartek zagrał kilkanaście koncertów na żywo, oraz doświadczył pierwszych nagrań studyjnych pracując nad „Macrowaves” - Bobby From Peru i „Dreamscape of Silence” - Pinn Dropp.

Poza karierą klawiszową Bartek zawsze miał ambicje by pisać własne piosenki. Zainspirowany takimi artystami jak Peter Gabriel i Steven Wilson, którym udało się połączyć muzykę progresywną z bardziej przystępnymi, prostszymi gatunkami, Bartek zaczął pisać piosenki na fortepian i własny wokal. Chwilę zajęło mu nabranie pewności w pisaniu piosenek, jednak w 2019 roku, podczas lokalnego festiwalu młodych artystów „Fundamenty”, Bartek spontanicznie postanowił wyjść na scenę i wykonać jeden ze swoich utworów – Cascading Down. Występ został świetnie przyjęty przez publiczność i to pozytywne reakcje jakie wybrzmiały tego wieczoru zachęciły Bartka do zrobienia kolejnego kroku.

Wciąż będąc nowicjuszem w “homerecordingu”, nagranie i wydanie singla "Cascading Down" zajęło mu kilka miesięcy – premiera odbyła się rok po występie na żywo, latem 2020 roku. W piosence Bartek nagrał lub zaprogramował wszystkie instrumenty i zaśpiewał. Wtedy też rozpoczął współpracę z Mateuszem Jagiełło, kolegą z zespołu z Pinn Dropp, który wyprodukował "Cascading Down". Piosenka została wydana (wtedy pod jego prawdziwym nazwiskiem) tuż przed przeprowadzką Bartka do Wielkiej Brytanii i rozpoczęciem studiów na University for the Creative Arts w Farnham. Przeprowadzka do Wielkiej Brytanii doprowadziła ostatecznie do rozstania się Bartka z Pinn Dropp. Rok 2020 był również rokiem, w którym ze względu na dużą ilość wolnego czasu spowodowanego pandemią i ponowną fascynację zespołem Rush, Bartek zdecydował się na naukę gry na basie, która szybko stała się jego nowym głównym zainteresowaniem.

Wiosną 2021 roku Bartek uznał, że ma już wystarczająco materiału, by nagrać swój pierwszy solowy album. Proces tworzenia rozpoczął się w maju, kiedy Bartek pojechał do Bath, aby nagrać bębny z Jake'em Aubreyem - perkusistą z brytyjskiego zespołu progresywnego Echorec. Następnie w swoim uniwersyteckim studiu nagrał partie basu i fortepianu. Zaprosił również dwóch kolejnych gości, kolegów z uniwersytetu. Finn Froome-Lewis dograł kilka partii na wiolonczeli, a Filip Przybyła gitarę elektryczną do dwóch utworów. Potem Bartek spędził lato na nagrywaniu wokali w swoim domowym studiu w Białowieży, by wreszcie we wrześniu pojechać do Łowicza, aby z Mateuszem Jagiełło w jego domowym studio nagrać pozostałe gitary elektryczne i akustyczne, a następnie zostawić płytę w rękach Jagiełły do miksowania. Ostatnia sesja nagraniowa płyty miała miejsce w lutym 2022 roku, kiedy pojawiła się okazja do nagrania orkiestry smyczkowej na uczelni Bartka.

W lipcu 2022 roku Bartek ogłosił, że projekt, który do tej pory nosił jego prawdziwe nazwisko, zostanie przemianowany na The Maple Verse. Pod tą nazwą wydał swój pierwszy singiel od "Cascading Down" – „Invasion” (premiera: 15 lipca 2022).

Debiutancki album The Maple Verse „Prove Me Wrong” ukaże się 21 października. Album jest świetnym podsumowaniem wszystkich wpływów, jakie Bartek zbierał przez lata, balansując między skomplikowanymi strukturami progresywnego rocka a prostszymi alternatywnymi i art popowymi piosenkami. Jego podejście do pisania piosenek na fortepian plus wokal pozostaje głównym filarem jego kompozycji, jednak ogólna paleta dźwięków waha się od atmosferycznych pejzaży dźwiękowych i orkiestry smyczkowej po intensywne bębny i hard rockowe gitary. Jedynym wspólnym elementem całej płyty jest łagodny wokal Bartka oraz jego głębokie i osobiste teksty.

Artysta mówi o albumie: „Prove Me Wrong to dokładnie taka muzyczna podróż, jaką chciałem, aby była moja pierwsza płyta. Przenosi słuchacza przez różne odcienie mojej muzycznej duszy i jestem z tego niezmiernie dumny. Każda osoba, którą zaprosiłem do współpracy nad albumem pogłębiła jego walory i jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy się do tego przyczynili”.

Obecnie Bartek skupia się na promocji albumu i już pracuje nad nową muzyką do nadchodzących wydawnictw The Maple Verse.