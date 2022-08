Michał Szczerbiec zapowiada piąty solowy album

Wydawnictwo zawiera 10 instrumentalnych utworów utrzymanych w stylistyce country and western i ukaże się w drugiej połowie września.

Klip "Quantum": https://youtu.be/E5EN6xUivks

Ideą powstania całego albumu było przyjrzenie się naturze otaczającego nas świata. Najmniejsze cząstki - kwanty czy atomy tworzą naszą rzeczywistość. Odbieramy ją taką jaką jest za pomocą naszego umysłu. Jesteśmy poniekąd ograniczeni poprzez naszą ludzką percepcję. Chciałoby się wyjrzeć poza horyzont naszej rzeczywistości i zobaczyć świat takim jakim jest naprawdę.

Utwory są utrzymane w stylistyce mocno gitarowej, brzmienia akustyczne mieszają się z surf-rockową gitarą przypominającą dokonania takich grup jak The Ventures czy The Shadows. Tematy instrumentalne zaproponowane przez Michała z powodzeniem mogłyby stanowić muzyczne tło do filmu.

Michał Szczerbiec - gitarzysta, wokalista, kompozytor, tekściarz, aktor. Doceniany przez krytyków oraz publiczność, kilkukrotnie wyróżniany w konkursie gitarowym „Solo Życia” organizowanym przez Mieczysława Jureckiego (ex-Budka Suflera). Michał ma za sobą występy jako headliner na: VIII Ochota Blues Festival, XIII Praski Blues, Warsaw Guitar Night. Na przestrzeni lat dzielił scenę z takimi artystami jak: Leszek Cichoński, Krzysztof Ścierański, Janek Pentz czy Najlepszy Przekaz w Mieście. Jest autorem wielu kompozycji instrumentalnych publikowanych m.in. w książce z płytą CD – „Wojny Gitarowe” 2009 i 2011 wydawnictwa Absonic. Zafascynowany klimatem lat 60. kreuje własne około bluesowe brzmienia. Ma na koncie cztery płyty sygnowane swoim imieniem i nazwiskiem. Ostatnia z nich, zatytułowana "Przyjdzie na ciebie czas" ukazała się w 2021 roku. Na początki 2022 roku wydał wraz z Caroline Brazzavsky płytę pod szyldem Zima W Środku Lata.