Częstochowski Set The Point wydał 'Orientację'

Utwór "ORIENTACJA" został napisany podczas pandemicznej przerwy, która jeszcze bardziej uwydatniła wszelkie problemy społeczne. Kompozycja ta podkreśla brak równości i konieczność skrywania swojego prawdziwego "ja". Krytykuje również problemy polityczne, których jesteśmy świadkami oraz stronniczość mediów, czasem manipulujących codzienną rzeczywistością. W pewnym fragmencie utworu zauważymy również, że mimo tego, iż mielibyśmy chęć przeciwstawieniu się temu systemowi, nie jest to tak proste i w rezultacie najczęściej dostosowujemy się do panującej rzeczywistości.

"Orientacja": https://youtu.be/KFEmfuhokSQ

Kompozycja jest trzecim rozdziałem całego albumu "(NIE)PORZĄDEK", składającego się z 10 produkcji, połączonych ze sobą zarówno muzycznie, jak i pod względem tekstu. Jest to niejako opowieść o rzeczywistości, w jakiej żyjemy, która doprowadza to kresu jej istnienia. Dodatkowo, zawierając w sobie połączenie kilku gatunków muzycznych, zwraca on uwagę na to, że bez względu na to kim jesteśmy, jakie mamy upodobania czy poglądy, wszyscy jesteśmy tacy sami i wszyscy odpowiadamy za to jak żyjemy i co nas czeka.

Set The Point to czwórka przyjaciół, tworząca rock alternatywny z domieszką muzyki elektronicznej oraz rapu. Początki istnienia zespołu sięgają 2010 roku, jednak tak na prawdę wszystko zaczęło się w maju 2014 r., gdy skład zespołu ustabilizował się na dobre. W czerwcu 2014 roku supportowali zespół Black Radio na ich trasie koncertowej, a w sierpniu zorganizowali swoją własną, akustyczną. W czerwcu 2015 roku uczestniczyli w castingu głównym do talent show Must Be The Music. Pod koniec 2015 roku zorganizowali swoją kolejną trasę akustyczną. W marcu 2017 pojawił się teledysk zespołu, do utworu „Pusty Ląd”. W kwietniu tego samego roku Set The Point wyruszył w trasę koncertową, tym razem wspierając brytyjski zespół ROOM94. W czerwcu wzięli udział w I Śląskim Festiwalu Kapel Studenckich, co zaowocowało zdobyciem trzeciego miejsca. We wrześniu 2017 oraz latem 2018 roku ponownie mieli przyjemność wspólnego koncertowania z ROOM94. Również w 2018 zespół został finalistą w konkursie LifeOnStage. 1 maja 2019 roku STP wydali swój debiutancki album THE LIGHT. W lipcu 2019 wystąpili w programie Halo Polonia w TVP Polonia.

W czasie pandemii zespół wstrzymał publiczną aktywność i zajął się tworzeniem całkowicie nowego brzmienia, tym samym kończąc prace nad kolejnym albumem w 2022 roku. Materiał ten jest oparty na przemyśleniach dotyczących rzeczywistości, w której żyjemy my wszyscy - rzeczywistości, w której zatracone zostały wszelkie wartości, równość, pokój, a także wiara. Jednak nawet tak zepsuty świat może dostać tą drugą szansę.