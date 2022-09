Tom J wrócił z singlem 'Ostatni'

Po wydaniu pierwszej solowej EP „Sad Songs from the Countryside” oscylującej wokół alternatywnego country Tom J skupił się na pracy z zespołem Monsieur Premiere oraz duetem Squid. W międzyczasie pojawiły się u niego kompozycje nawiązujące do klimatu prezentowanego w czasach młodości z jego pierwszym zespołem FairyTaleShow. Po licznych projektach muzycznych w których brał udział zdał sobie sprawę, że ważnym elementem w jego życiu jest pisanie prostych, melodycznych i bezkompromisowych piosenek. Dlatego przedmiotowy materiał chciał wydać nad własny rachunek. Piosenki na nadchodzącym wydawnictwie krążą wokół współczesnej muzyki alternatywnej z organicznymi grzmieniami gitary, żywych instrumentów oraz analogowej elektroniki. Do pracy nad albumem Tom J zaprosił duo producenckie: Radka Baranowskiego ( Serca, Monsieur Premiere) oraz Kubę Łakomego (Squid). W eklektycznym materiale można zauważyć inspiracje współczesną amerykańską muzyką gitarową spod znaku się twórczością Maggie Rogers czy King Princess oraz polską współczesną muzyką alternatywna.

Klip "Ostatni": https://youtu.be/OtQiQKkngg8

Pierwszy singiel „Ostatni” tekstowo nawiązuje do serialu Westworld, gdzie intrygujące byłby poszukiwania hostów sensu przedmiotowych zbiegu wypadków w ich zatartych wspomnieniach. Gdy wszytko zaczynało układać się w logiczną całość, przedmiotowe hipotezy okazywały się nieprawdziwe a wszystko wracało do punktu wyjścia niczym w zamkniętym kole . Muzycznie „Ostatni” to motoryczny bit mieszający się z brudnymi gitarami oraz organowymi syntezatorami. Singiel zapowiada nadchodzącą pełnowymiarową płytę.