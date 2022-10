Katowickie De Łindows rozpaliło 'Pożar W Burdelu'

Znajduje się na niej 15 nowych numerów nagranych w Studio Radioaktywni pod czujnym okiem Adama Celińskigo. Ten album to kwintesencja 20 lat grania zespołu De Łindows. Jest to połączenie ostrych numerów z celnymi i dosadnymi tekstami, takimi jak tytułowy "Pożar w burdelu" czy "Spacer w deszczu bomb". De Łindows nie byłoby sobą, gdyby nie podeszło z przymrużeniem oka do niektórych istotnych spraw społecznych.

"Nielegalna": https://youtu.be/mta80KKIomw

W tym całym bałaganie, gdzie dzban pogania dzbanem kapela podkreśla, że najważniejsza jest ta najbliższa osoba, bo tylko dzięki niej jeszcze nie zawalił się cały świat; że mimo wszystko jakoś się jeszcze trzymamy jak miłość w czasach zarazy, a zawsze gdzieś czeka ten ostatni port i przyjaciele, za których wznosimy kufle w górę.

W tym wybuchowym miksie agresywnych riffów i dających chwilę wytchnienia melodyjnych piosenek zespół czuje się najlepiej. Pierwszym singlem promującym płytę jest utwór "Nielegalna". Płytę jako bonusy dopełniają dwa covery: "Codziennie" Apatia oraz "Spodnie z GS-u" Farben Lehre.