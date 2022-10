The Maple Verse z trzecią zapowiedzią debiutu

"Fall and Ascend" ukazuje rockową, bardziej energiczną stronę artysty. Poniekąd nawiązuje do klasyki muzyki rockowej, ale również wytycza w niej swój własny szlak i wzbogaca i tak bardzo już zróżnicowane brzmienie płyty "Prove Me Wrong". Jest to utwór o tym jak każdy z nas jest pisarzem własnej historii i jak nasze wzloty i upadki tę historię kształtują.

"Fall & Ascend": https://youtu.be/gv9loAlPpaQ

Pomimo zaangażowania w wiele projektów na przestrzeni lat, Bartek uważa The Maple Verse za najważniejszy projekt w swojej dotychczasowej karierze i zamierza go intensywnie rozwijać przez kolejne lata. Jego nadchodzący debiutancki album „Prove Me Wrong” jest jego wielkim powitaniem z muzycznym światem i podsumowaniem wszystkiego, co robił przez ostatnie sześć lat swojej fascynacji muzyką.

Początkowo zainspirowany grą na klawiszach Tony'ego Banksa z Genesis, Bartek rozpoczął karierę muzyczną jako klawiszowiec. Przez lata grał w różnych zespołach, zaczynając w 2016 roku w punk-rockowym Dzikiraj, potem udzielając się w grającym rocka alternatywnego Bobby From Peru, by w końcu dołączyć do warszawskiego prog rockowego Pinn Dropp. Podczas gry w tych zespołach Bartek zagrał kilkanaście koncertów na żywo, oraz doświadczył pierwszych nagrań studyjnych pracując nad „Macrowaves” - Bobby From Peru i „Dreamscape of Silence” - Pinn Dropp.