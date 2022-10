Deszczowe Psy nagrały polskie covery Toma Waitsa

Projekt Deszczowe Psy powstał z inicjatywy Krzysztofa Ochnio - wokalisty i basisty znanej szerzej fanom muzyki poetyckiej grupy Coffeina, autora tekstów i kompozytora oraz Artura Hołuszko, kompozytora, producenta, gitarzysty i mandolinisty znanego między innymi ze współpracy z: Marią Peszek, Anitą Lipnicką & VOICEBAND, Sonią Bohosiewicz, Eweliną Flintą & VOICEBAND, Michałem "Fox" Królem, Natalią Przybysz, Jurkiem Zagórskim. Artur Hołuszko pokierował projektem muzycznie. Za przekład autoryzowanych przez Toma Waitsa i publishera tekstów na płycie odpowiada Krzysztof Ochnio.

"Clap Your Hands": https://youtu.be/5BDRXNY1GJU

„Tribute to Tom Waits” to pozycja skierowana zarówno do dojrzałego odbiorcy, któremu bliskie są dźwięki klasycznego rocka, jak i młodszych pokoleń, dla których materiał z płyty może być pierwszym krokiem do eksploracji klasyki rocka.

Do współpracy przy nagraniach zostali zaproszeni : Radek Zagajewski (Edyta Barosiewicz, Ewelina Flinta) -gitara; Tomasz Warowny (Lora Szafran,Joanna Woś) – perkusja; Adam Wendt – saksofon(Walk Away, Obywatel G.C., Danuta Rinn, Kasa Chorych, Leszcze); Radosław Kozaczyński (producent muzyczny) – klawisze; Wacław Turek (Voice Band) -akordeon. Mix i mastering wykonał Arkadiusz Nawrocki (Lord Fader Studio).