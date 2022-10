Gitarzysta Marcin Pająk zaprasza do labiryntu

„The Maze” zabiera nas w prawie godzinną podróż, która pokazuje dzień naszego bohatera od wschodu słońca aż do jego zachodu. Jest to opowieść o labiryncie, do którego sami wymurowaliśmy sobie ściany, a sam tytuł jest metaforą do naszego życia i szukania drogi wyjścia poza granice, które zostały nam przekazane podczas naszego dotychczasowego życia. Nasz bohater rozpoczyna swój dzień od wschodu słońca, po którym w utworze tytułowym zaczyna wędrówkę w głąb swoich przemyśleń i zaczyna szukać sposobu, żeby wyjrzeć poza granice muru. Utwór „This Bird” to walka naszego bohatera z samym sobą, co jest w tym utworze porównane do ptaka zamkniętego w klatce. „Light Beam” to pierwszy promień światła, ku któremu rusza nasz bohater. „Dead Silence” opowiada o jego pierwszym znalezieniu wyjścia z labiryntu. „Islands” to miejsce poza labiryntem, które od czasu do czasu udaje mu się znaleźć. Niestety nie trwa to długo i nasz bohater znów wpada do labiryntu, gdzie możemy się dowiedzieć, że na jego mury składają się przeżycia z przeszłości. „Getting Out Of The Maze” to ucieczka z labiryntu i moment wytchnienia. Album kończy się zachodem słońca.

"This Bird": https://youtu.be/aIxxzv_UAjE

„The Maze” zabiera nas w podróż z wieloma zwrotami akcji, chwilami wytchnienia i nagłymi zmianami nastrojów. Na płycie zagrał na gitarach i zaśpiewał Marcin Pająk. Piotr Sitkowski zagrał na instrumentach klawiszowych, Wiktor Świerczek - na saksofonie, Wojciech Gulis był odpowiedzialny za linie basowe. Piotr V. Gawlik zagrał na perkusji a za perkusjonalia odpowiadał Marek Smok Rajss.

Marcin Pająk w wieku 17 lat rozpoczął muzyczną edukację w lokalnej szkółce Yamaha w Skarżysku-Kamiennej. Grał na gitarze w kilku projektach - m.in. w heavy metalowym zespole Stone Heads, po czym w roku 2004 wyjechał do Londynu, gdzie wraz z perkusistą Tomaszem Faustusem założył nowy projekt Out of Heaven.

Tuż po nagraniu materiału na pierwsza płytę, zespól nieoczekiwanie rozpadł się i Marcin dołączył do grupy Schist, która w 2009 roku nagrała płytę zatytułowaną "Tribulation". W 2011 roku, kiedy Schist zawiesił swoja działalność. Marcin dołączył wówczas do reaktywowanego w Londynie znanego wcześniej w Polsce zespołu Thetragon oraz rozpoczął swój solowy projekt o nazwie Marcin Pajak. Ma na koncie pięć albumów studyjnych i jeden koncertowy "Last Day In Poland".