Klezmoret wydał 'The Mystery Of Light'

Klezmoret o płycie "The Mystery Of Light": "Zapada zmrok. Gasną lampy i świat powoli kładzie się do snu, zamierając w bezruchu. I wtem, ktoś pociera zapałkę i knot świecy rozbłyska blaskiem płomienia, który rzuca długie cienie ma pogrążony w mroku krajobraz. I tak, wraz z narodzinami światła, rozpoczyna się snuta przez nas opowieść. Prowadzić ona będzie przez, pełen radosnej wspólnoty świętowania , roztańczony parkiet żydowskiego wesela, smutek i melancholię ukryte w gruzach warszawskiego getta, rozgrzane do czerwoności i bezkreśnie przestrzenne bałkańskie równinne stepy, by mieć swój finał w piątkowy wieczór. Gdy wraz z kobietami zapalimy dwie szabatowe świece na początek świętego czasu Szabatu, odpoczynku i świętowania, na pamiątkę cudu stworzenia świata".

"Siódemka Babci Iwonki": https://youtu.be/GSptu-1z6Xs

KLEZMORET to grupa muzyków, których połączyła pasja do muzyki żydowskiej. W swoich muzycznych poszukiwaniach wykorzystują nie tylko tematy żydowskie, ale także bałkańskie i słowiańskie dodając do nich elementy jazzu i muzyki współczesnej. Ich muzyka pełna jest ekspresji, pasji i emocji, to „muzyka środka” w najczystszej postaci. Zamiłowanie muzyków do różnych kultur muzycznych zaowocowało wytworzeniem własnego i niepowtarzalnego stylu. Grupa powstała w Gdańsku w 2006 roku z inicjatywy akordeonisty Pawła A. Nowaka, miłośnika żydowskich pieśni, bałkańskiej rytmiki i słowiańskiej melodyjności. W 2008 roku ukazała się pierwsza płyta KLEZMORET nagrana w studiu im. Janusza Hajduna w Radiu Gdańsk. Po niemal pięcioletniej przerwie, zespół w nowym składzie wrócił do działalności koncertowej.

KLEZMORET to czterech muzyków koncertujących w całej Europie, niezwykle aktywnych w wielu muzycznych stylistykach:

- Paweł A.Nowak: akordeonista, bandoneonista, pedagog, kompozytor, aranżer i kolekcjoner akordeonów. Pomysłodawca i współtwórca jedynego w Polsce Muzeum Akordeonu w Kościerzynie, właściciel liczącej ponad 300 sztuk kolekcji akordeonów. Organizator Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie na Kaszubach, który odbywa się od 2003 roku.

- Mikołaj Kostka: esteta skrzypcowego brzmienia. Wrażliwiec i poszukiwacz. Kompozytor. Eksperymentator, balansujący między wirtuozerską zadziornością, a minimalistyczno-ascetyczną przestrzenią, bliską ciszy. Twórca zespołu Raczkowski/Kostka Duo oraz lider formacji Follow Dices.

- Patryk Zakrzewski: multiperkusjonalista, muzyk sesyjny, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach.

- Maciej Sadowski: kontrabasista, kompozytor, producent i muzyk sesyjny. Regularnie nagrywa dla Warner Music Group, Universal Music, Amazon Prime Video, czy Netflix. Został uznany muzykiem roku 2019 przez Adama Barucha na łamach portalu „Polish Jazz”.