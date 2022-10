Sławek Krzanowski jest w drodze

Sławek Krzanowski przedstawia swoją debiutancką płytę. Po trzech wydanych do tej pory singlach ,,Do połowy”, ,,Wiosna” oraz ,,Moje miasto”, przyszedł czas na album długogrający. Nosi on tytuł ,,W drodze”. Na płycie znalazło się dziewięć kompozycji utrzymanych w stylistyce pop. Szkice piosenek powstawały w różnych okresach czasu, jednak to co je łączy, to szczere, osobiste teksty autorstwa Sławka. W nagraniach artystę wsparli Rafał Hilbrycht, który jest także producentem płyty, Łukasz Giergiel oraz Marek Cendrzak który zagrał na gitarze w

piosence ,,Moje miasto”. Za miks i mastering całości materiału odpowiada Marcin Gajko.



Sławek Krzanowski: ,,Na płycie znalazły się piosenki dla mnie ważne. W warstwie tekstowej pełne pytań i wątpliwości. Bardzo chciałem spiąć klamrą pewien okres mojej muzycznej działalności. Ta płyta to taka podróż, w której ciągle oglądamy się za siebie''.

"W Drodze": https://youtu.be/Z5pIG5cb8t0