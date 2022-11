RIV w wersji eco

Zespół RIV (ex – Avalanche) powstał jesienią 2021 r. Po latach przerwy muzycy grupy Avalanche – wokalista i gitarzysta Bartosz Słatyński oraz perkusista Sebastian Boba znowu połączyli siły. Dołączyli do nich gitarzysta solowy Piotr Zemła oraz basista Witold Burkat. Po półrocznej pracy nad materiałem zespół RIV zarejestrował 3 premierowe utwory. Pierwszy singiel nosi tytuł „Black Velvet”.

"Ecolove": https://youtu.be/j0uhngM3RS0

Zespół Avalanche był laureatem Grand Prix Pierwszego Jasam Pop Festiwalu w Lidzbarku Warmińskim w 2003 roku oraz zdobył 3 nagrody w konkursie Debiuty na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2005 roku. Efektem było podpisanie kontraktu płytowego z MJM Music PL oraz wydanie płyty „Połączenie”, która cieszyła się sporą popularnością na lokalnej scenie muzycznej. Jednocześnie Bartosz Słatyński brał udział w projekcie Penny Lane, którego debiutancka płyta była nominowana do nagrody Fryderyk 2006. Grupa Avalanche zakończyła działalność w 2010 roku.

Muzycy zespołu RIV sporo czasu spędzają w malowniczych stronach miejscowości Złatna i jak określają sami artyści ich rodowodu należy szukać właśnie tam. Za liryczną stronę utworów odpowiada pochodzący z Brzeszcz poeta Maciej Płużek.

„Kiedy tylko dopracujemy kawałki ruszymy w trasę. Na to liczymy i czekamy od zakończenia lockdownu” – mówi Bartosz.

Tekst do utworu "Ecolove" napisał brzeszczański poeta Maciej Płużek. Jak mówi autor jest to zielona wersja "Mojej małej blondyneczki". Współczesna nowoczesna ecokobieta ma zielone włosy, jest wege i w piecu pali ekogroszkiem atomowym. To ideał każdego ecomężczyzny. Teledysk powstał według pomysłu perkusisty Sebastiana i ma być obrazem bezsilności artysty wobec wszechobecnego hate’u i niezrozumienia. Całość traktuje o miłości ale z przymrużeniem oka.