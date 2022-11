Nowakowsky ułożył sobie życie tak

Nowakowsky – pod takim pseudonimem tworzy oraz występuje Mateusz Nowakowski – ex-górnik, który przepracował pod ziemią 10 lat a w 2021 roku postanowił wejść na całego do świata muzyki, wydając pierwszy singiel „Dziś jestem tu”. Szerszej publiczności dał się poznać w programie Szansa na sukces, miał też okazję wystąpić w emitowanym na żywo w TVP1 koncercie gwiazd „Taneczny Port Mazury”. Dotychczas poza „Dziś jestem tu”, artysta wydał jeszcze dwa single: „No weź” – cieszący się dużą popularnością w Antyradio – liście Turbo Top, oraz „Samotność” – w hołdzie lokalnym muzykom. Jego dotychczasowe produkcje cieszą się wysoką oglądalnością w serwisie Youtube i dobrym odsłuchem m.in. na Spotify.

"Ułożyłem życie tak": https://youtu.be/jjD0BCEXHn0

Tym razem artysta przychodzi z całkowicie pełną wersją siebie w piosence „Ułożyłem życie tak”, jest to brzmienie sięgające korzeni bluesa, o których tak często Nowakowsky wspomina. Ułożyłem życie to opowieść młodego chłopaka szukającego prawdy w życiu, gdyż jak wspomina muzyk napisał ten utwór mając 22 lata. Do współpracy producenckiej został ponownie zaproszony Mikołaj Grzywacz. Można śmiało przyznać, że chłopaki dobrze się dogadują, bo to kolejna ich dobra produkcja.

Nowakowsky nie zamyka się również na popowe brzmienia, co pokazał podczas premiery singla „Wprost” wydanego przy współpracy z olsztyńską grupą Loka.

Mateusz Nowakowski zapowiada jeszcze jeden singiel na przełomie grudnia i stycznia, znajdzie się on również na debiutanckim krążku, który już na pewno ukaże się w 2023. W planach również jeszcze dwie produkcje z chłopakami z Loki.