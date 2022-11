Polifonika & Magda Lazar oddali hołd Gusowi Edwardsowi

Jego piosenki śpiewali tacy artyści jak: Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Judy Garland, Jackie Wilson, Ray Charles. Edwards współpracował z Gershwinem, tworzył dla największych wytwórni filmowych w Hollywood, jego utwory wykorzystywano w znanych filmach, m.in. w „Śpiewaku jazzbandu”. Komponował muzykę do popularnych na Broadway'u musicali, takich jak choćby: „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”.

Klip "School's Out": https://youtu.be/HaF-_j7zqWc

Wraz z bratem Leo (jak się okazało – także urodzonym w Inowrocławiu) pisał przez wiele lat muzykę do najsłynniejszej na Broadway'u rewii – Ziegfeld Follies. Zasłynął jako niezwykle skuteczny łowca młodych talentów (wprowadził na scenę m.in. Eddiego Cantora, czy braci Marx – najsłynniejszych komików pierwszej połowy XX wieku). Pod koniec życia Edwardsa, w uznaniu jego zasług wytwórnia „Paramount Pictures” nakręciła pełnometrażowy film „Star Maker”, bazujący na biografii artysty. Rolę główną zagrał w nim najpopularniejszy wówczas aktor i piosenkarz – Bing Crosby (wykonujący wiele kompozycji Edwardsa). Inowrocławianin został wpisany do Songwriters Hall of Fame. Jest wymieniany obok najpopularniejszych kompozytorów żydowskiego pochodzenia, jak: Bob Dylan, Irving Berlin, czy Simon & Garfunkel.

Do realizacji nagrań Polifonika zaprosiła lokalnych muzyków (są wśród nich nauczyciele szkół muzycznych, muzycznych, muzycy sesyjni w wielu projektach) oraz absolwentkę Musicalu i Choreografii Akademii Muzycznej w Łodzi – Magdę Lazar. Co ukazały odnalezione dokumenty? Edwards był inowrocławskim Żydem o nazwisku Gustaw Szmerłowski (ojciec podpisywał się polskimi znakami, choć urzędnicy niemieccy z uporem zapisywali nazwisko jako Gustav Schmelowsky). Urodził się w 1878 roku przy ul. Rzeźnickiej, w tej części Inowrocławia, którą od średniowiecza zamieszkiwała gmina żydowska. Kilka kroków od domu znajdowała się tzw. mała synagoga. Jako trzynastolatek w 1891 roku wypłynął wraz z rodziną w poszukiwaniu nowego domu (zachowały się listy pasażerów statku Spaarndam). To był bilet w jedną stronę. Dzięki niezwykłemu talentowi wspiął się na wyżyny amerykańskiej kultury. Właściwie całe rodzeństwo z sukcesem funkcjonowało potem w branży artystycznej.

Polifonika i Magda Lazar przygotowali płytę z wybranymi piosenkami Edwardsa, proponując współczesne opracowania i interpretacje. Ponad wiek temu niektóre z tych utworów (np. „School Days”, „By the Light of the Silvery Moon”) biły absolutne rekordy popularności w Stanach, ale zamiast płyt sprzedawano wówczas książki z nutami. Na początku XX wieku nie była jeszcze rozpowszechniona technika rejestrująca dźwięk, a tym bardziej przemysł fonograficzny. Po II wojnie światowej w kulturze amerykańskiej nastąpiło nowe rozdanie i o takich postaciach jak Gus Edwards po prostu zapomniano. Krążek Polifoniki jest więc pierwszą płytą tylko z jego przebojami (można znaleźć niektóre piosenki na składankach najpopularniejszych utworów Hollywood). Spośród dużego muzycznego dorobku Edwardsa wybrano 12 piosenek, które dobrze ilustrują zarówno rozpiętość możliwości melodycznych Edwardsa jak i rozrzut tematyczny. Melodie zyskały współczesne opracowania, dodano również autorską piosenkę opowiadającą o losach postaci.

Z Inowrocławiem związani są nie tylko Polifonika i Gus Edwards, ale również wydawnictwo FARNA, które postanowiła płytę „Gus Edwards Overview” wydać. Istotne to również o tyle, że z FARNĄ współpracuje Maciej Meller – gitarzysta jednego z najbardziej popularnych rockowych zespołów w Polsce – Riverside. Podczas amerykańskiej trasy zespołu, zainspirowany ciekawą historią Edwardsa, usłyszaną od znajomych muzyków z Polifoniki, postanowił odnaleźć jego grób na Woodlawn Cemetery w Nowym Jorku. Warto dodać, że w pobliżu nagrobku Edwardsa spoczywają tak wybitne postacie jak Miles Davies czy Duke Elington.

Premiera płyty „Gus Edwards – Overview” - odbyła się 9 października w Teatrze Miejskim w ramach Ino Classic Festival (na tym festiwalu pojawiły się tacy artyści jak Krzesimir Dębski, Anna Maria Jopek, Leszek Możdżer).