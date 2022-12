Olsztyński EDEIN zaśpiewał "Ave Maria"

Utwór nawiązuje do znanych form wokalno-instrumentalnych o tym samym tytule. Do tekstu modlitwy skomponowano wiele wspaniałych i niezwykle popularnych utworów muzycznych. Artyści z Olsztyna zapragnęli stworzyć własną wersję utworu, formę znaną dla każdego melomana muzyki poważnej.

Klip "Ave Maria": https://youtu.be/ousuJnlv-TU

Nowy singiel duetu EDEIN to muzyka na sopran i orkiestrę. Ewa jako wytrawna śpiewaczka zadbała o stworzenie i realizację linii melodycznej, Jacek zaś ułożył wszystkie harmonie, opracował formę, dokonał instrumentacji oraz wyprodukował finalnie warstwę dźwiękową, nadając utworowi w pełni klasyczne, bogate instrumentalnie brzmienie o filmowym zabarwieniu. Teledysk do utworu nakręcony został we wnętrzach Olsztyńskiego Zamku przez Telewizję Olsztyn.

EDEIN to duet artystów, którzy twórczo przekuli swój zawodowy warsztat muzyki klasycznej w stworzenie autorskiej muzyki filmowej, pełnej bogatej brzmieniowo przestrzeni i wszechstronnego głosu z osobistymi tekstami.

We wrześniu 2022 roku duet zadebiutował singlem "MEMORIES" – przestrzenną kompozycją utrzymaną w stylistyce „popu symfonicznego”.

Ewa Alchimowicz-Wójcik i Jacek Wójcik, choć prywatnie są małżeństwem, do tej pory podążali niezależną muzyczną ścieżką, oboje uzyskując doktoraty z dyscyplin artystycznych. Ona – wzięta śpiewaczka, wykonująca mistrzowskie arie operowe, operetkowe oraz pieśni i songi musicalowe. On – perkusista klasyczny, jak i jazzowy, grający także m.in. na marimbie, kotłach i ksylofonie.