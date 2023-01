Mr.Gil wrócił po 10 latach z nową płytą

"Love Will Never Come" to piąty album w dyskografii Mr.Gil i jednocześnie następca wydanej w 2012 roku płyty "I Want You To Get Back Home". W nagraniu płyty wziął udział następujący skład muzyków:

Mirek Gil - gitara

Karol Wróblewski - wokal

Przemek Zawadzki - bas

Piotr Kubajek - perkusja

O niektórych muzykach zwykło się mówić, że są jak wino... resztę powiedzonka, musicie sobie dopowiedzieć sami, bo nie chcemy podpaść Mirkowi Gilowi, zaglądając w jego pesel, ale prawda jest taka, że popularny "Gilu", wyraźnie czuje się wciąż młodo i pomysłów na muzykę ma bez liku. Jeden z kilku jego projektów, Mr. Gil zawsze był swego rodzaju odskocznią dla warszawskiego muzyka. Za każdym razem muzyka, nagrana pod tym szyldem, nieco zaskakiwała słuchaczy. Czasem było jej bliżej do muzyki akustycznej, innym razem bywało poetycko... Nie inaczej jest i na najnowszym krążku wydanym przez poznańskie wydawnictwo OSKAR.

"Stone": https://youtu.be/kGlBN8jKJqk