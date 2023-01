Zobacz jubileuszowy koncert De Łindows

"Kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę z muzyką w zimnym garażu na jednym z katowickich osiedli, nigdy bym nie przypuszczał, że potrwa ona aż XX lat. Zapraszamy Was serdecznie na ten wyjątkowy koncert, bo bez Was to wszystko nie miałoby sensu!"

Jagoda / De Łindows.

Dziękujemy naszym specjalnym gościom: Farben Lehre, The Analogs i Pull The Wire, których zobaczycie w utworach De Łindows.

Koncert odbył się 01.10.2022r. w zaprzyjaźnionym klubie CK Wiatrak w Zabrzu. Frekwencja i to co tam się działo przeszło nasze najśmielsze oczekiwania! Dziękujemy pięknie, że byliście!

De Łindows

Zapis koncertu: https://youtu.be/DbuMyujLKRo

De Łindows powstał w Katowicach w 2002r. Mają za sobą koncerty w Polsce, Czechach i na Słowacji. Występowali m.in. na takich festiwalach jak: Przystanek Woodstock/Pol'and'Rock Festival (zagrali tam trzykrotnie), B-Festival, Jarocin, Punk Island (SK), Underground Fest (SK), Keltska Noc (CZ), Hajnówka Rock Festival, Punk Fest, Czad Festiwal gdzie zagrali obok The Offspring, Billy Tallent czy Antiflag, Trasa Punky Regge Live. W 2018r. 2019r. i 2022r wystąpili na "Pomarańczowej Trasie" zespołu Kult. Zespół w 2022r. został zaproszony do Antyradia gdzie promował nowa płytę grając koncert na żywo.

Najnowsza siódma płyta nosi tytuł "Pożar w burdelu". Znajduje się na niej 15 nowych numerów i jest to kwintesencja 20 lat grania zespołu De Łindows.

Jest to połączenie ostrych numerów z celnymi i dosadnymi tekstami, takimi jak tytułowy "Pożar w burdelu" czy "Spacer w deszczu bomb".

De Łindows nie byłoby sobą, gdyby nie podeszło z przymrużeniem oka do niektórych istotnych spraw społecznych. Dlatego na płycie znajdziecie historię Janusza z Onr-u, który lubił jeździć na rowerze; kibola Dawida co po kresce był szczery. Skarżą się publicznie, bo nie chcą ich puszczać w Radio Maryja, a tak właściwie są tu po to by popsuć Ci dzień . W tym wybuchowym miksie agresywnych riffów i dających chwilę wytchnienia melodyjnych piosenek zespół czuje się najlepiej. singlami promującymi płytę są "Nielegalna" i "Nie chcą nas puszczać w Radio Maryja"

Płytę jako bonus dopełniają dwa covery "Spodnie z GS-u" Farben Lehre" oraz "Codziennie" Apatia.