Malvva pokazała "Medalion"

Malvva: "Album „Medalion” to kwiat o dziesięciu płatkach. Każdy z nich to opowieść o drodze stawania się świadomą, dojrzałą kobietą. O życiowych decyzjach, osobistych wyborach i oczywiście miłości. Bo ta, choć tak ważna dla każdego z nas, nie powinna być niczym uwarunkowana, o czym usłyszysz w promującej album piosence „Kontrapunkty”.

"sec.": https://youtu.be/2kC9Kzit-P8

Niewyczerpaną inspiracją do powstania tej płyty była i jest moja Babcia, która zawsze we mnie wierzyła i wspierała. Dla wnikliwych słuchaczy dodam, że album rozpoczyna się Jej modlitwą, a tytuł albumu to pamiątka-biżuteria po Babci. „Medalion” muzycznie i tekstowo krąży wokół duchowości, uzdrawiania i wysokich wibracji.

Wymyśliłam w zasadzie własny gatunek muzyczny: „szamański pop”, który mam nadzieję zainspiruje każdego do zadawania sobie ważnych pytań, szukania jeszcze ważniejszych odpowiedzi i przekuwania ich w lepsze życie, rozwój własny i nadzieję – tę absolutnie zawsze warto mieć!".

Martyna Zając ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach. Jako wokalistka współpracowała z takimi artystami jak: John Porter, Kayah, Grzegorz Hyży, Sławek Uniatowski, Kuba Badach i Krystyna Prońko. Z zespołem SUOVA nagrała album "Somewhere In The Middle", zaś z gitarzystą Jakubem Żyteckim - autorskie kolędy.