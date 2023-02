Łódzkie POISONSWEET wyda debiutancki album

„You & Me” jest nieoczywistym protest songiem wobec szeroko pojętej nienawiści międzyludzkiej, prowadzącej do konfliktów. Temat szacunku wobec każdego człowieka ubrany został w surowe, lecz przystępne elektroniczne brzmienia.

Klip "You & Me": https://youtu.be/Ku42XkJBl-M

W skład duetu wchodzą: wokalistka Marta Murowaniecka oraz kompozytor i klawiszowiec Rafał Spreng. Oboje tworzą muzykę całkowicie niezależnie od A do Z we własnym studiu nagraniowym. Starają się, by ich muzyka nie była oczywista, a utwory zaskakiwały gęstością brzmień, nietypowym wokalem i atmosferą wyjątkowości. W warstwie tekstowej Poisonsweet równoważą aktualne kwestie społeczne z nieco luźniejszą tematyką relacji. Zależy im na tym, aby flow i dobra zabawa nie przesłoniły wartościowego przekazu. Mimo trzymania się określonego stylu, zespół w dalszym ciągu stawia na różnorodność i eksplorację gatunku, który w Polsce zdaje się nie do końca odkryty i pełen inspiracji.

Poisonsweet będzie jednym z gości grupy Stillnox na trasie koncertowej, która rozpocznie się 25 lutego w Gdańsku. Łodzianie zaprezentują się na następujących koncertach:

25.02. Gdańsk, Paszcza Lwa

17.03. Słupsk, Paszcza Lwa

18.03. Kołobrzeg, Centrala

31.03. Warszawa, Potok

01.04. Łódź, Klubopiwiarnia

14.04. Bydgoszcz, Wiatrakowa

15.04. Ostrów Wlkp., Piwiarnia U Bossmana