Ciryam ma "Migotanie"

Ciryam o klipie "Migotanie": "To przede wszystkim poruszająca opowieść o zagrożeniu uzależnieniem cyfrowym. W teledysku widzimy bohatera, który ulega uzależnieniu od urządzeń elektronicznych i coraz bardziej zaniedbuje swoje realne relacje z ludźmi oraz światem. Ujęcia zespołu, które wtopione są w teledysk, doskonale podkreślają nastroje piosenki i przekazują jej dodatkową moc. Wizualizacje i estetyka teledysku są niezwykle oryginalne oraz wciągające, co sprawia, że każdy z nas powinien obejrzeć to niezwykłe dzieło, stworzone przez grupę Vi Art".

Klip "Migotanie": https://youtu.be/FM6Gaqo-wFY

To metaforyczne "migotanie" przedsionków jakie za pomocą dźwięku i obrazu przekazuje zespół to zderzenie uzależnienia od wszechogarniającej teraźniejszość i przyszłość destrukcji cyfryzacji. Człowiek wybierając setki informacji na ciekłokrystalicznym ekranie znika z realnego wymiaru, traci swoje człowieczeństwo i zapomina o tym co ważne. Prawdziwe życie zamiera w pięciopalczastym kagańcu a stracony czas nigdy nie wróci. Kompozycja ma na celu zwrócić uwagę na postawy, wzorce, zanikające morale. MIGOTANIE, arytmia, zanik obrazu, człowiek czy może cyber świat?

„Zamyślony Zapach” to piąta płyta studyjna w dyskografii grupy Ciryam. Na albumie znajdą się zarówno mocniejsze, jak i wpadające w ucho melodie, niektóre osadzone w subtelnej elektronice. Całość spięta zaskakującymi, nieoczywistymi tekstami i dźwięcznym wokalem Moniki. Ta charyzmatyczna wokalistka i najnowsza produkcja „Zamyślony zapach” może skraść Wam niejeden wieczór i ranek. Niech Was nie zmyli „softowy” tytuł, bo grupa nie straciła pazura, którego znamy z poprzednich wydawnictw zespołu. Wiele utworów na tej płycie odnosi się do problemów współczesnego świata, takich jak: zanik wartości, konflikty międzyludzkie czy kryzys ekologiczny. Teksty piosenek niosą ze sobą ważne przesłanie i zachęcają do refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. To doskonała propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie muzykę z głębszym przesłaniem i chcą być zainspirowani do działań na rzecz lepszego świata.

Krośnieńska grupa Ciryam istnieje od 1999 roku. Gra prog-metal i rock progresywny. Ma na koncie cztery albumy studyjne. Zespół dzielił scenę z takim gwiazdami jak: Type O Negative, Epica, Amorphis i Fear Factory. Ich kompozycja „Wataha” została wykorzystana do promocji klubu żużlowego Wilki Krosno.