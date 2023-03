WRONA ma "Kryzys Tożsamości"

Ten kawałek to mieszanka wybuchowa - emocjonalny tekst o ‘chorej głowie’ połączony z elektroniczną produkcją czerpiącą garściami z punkowej duszy WRONY. Singiel jest zapowiedzią nowej ery i zupełnie nowego wydawnictwa, z którego materiał będzie można usłyszeć już za kilka tygodni na wiosennej trasie koncertowej w 7 dużych miastach w Polsce.

Klip "Kryzys Tożsamości": https://youtu.be/WGCRZvtHtK4

Wokalistka, autorka tekstów, instrumentalistka i producentka z Krakowa. Wyróżniona w Jarocińskich Rytmach Młodych oraz laureatka konkursu "Wydaj płytę z Będzie Głośno" organizowanego przez Radio Czwórka. Jako nastolatka zdobywała doświadczenie sceniczne grając na perkusji w punkowym girlsbandzie Brain's All Gone, koncertując głównie w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Solowy projekt WRONY to międzygatunkowy koktajl. Eksperymentalna, elektroniczna muzyka pełna jest młodzieńczej energii, która trafia do wrażliwego słuchacza. Bezkompromisowe, szczere i przepełnione melancholią teksty, świadczą o szczególnym darze obserwacji. W 2021 ukazał się debiutancki album "SEN O SMAKU LUKRECJI", będący w całości autorskim przedsięwzięciem artystki.

Koncerty anto9 & WRONA:

22.03. Warszawa, Hydrozagadka

23.03. Łódź, Wooltura

25.03. Poznań, Schron

30.03. Wrocław, Alive

31.03. Katowice, Rajzefiber

14.04. Rzeszów, Kino Za Rogiem

19.04. Kraków, Pod Jaszczurami

Bilety: https://tix.to/anto9wronatour