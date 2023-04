Wrocławski Tom J pokazał filmy z dawnych lat

Utwór to mieszanka syntezatorów z lat 80-tych, gitar, pulsującego basu i bitowej perkusji. Całość utrzymana jest w klimacie alternatywnego popu z domieszką amerykańskiego sznytu produkcyjnego. Singiel opowiada o naszym postrzeganiu upływu czasu, romantyzowaniu wspomnień i relacji. Jurek Poleszczuk Jr w jedna ze swoich wierszy twierdził, że stosunkowo po 7 latach w ciele człowieka dochodzi do całkowitej wymiany komórek i wtedy paradoksalnie jesteśmy biologicznie nowym człowiekiem. Taka też jest wymowa tego singla - jest to nostalgiczna podróż przez tych kilka żyć i osobowości którymi żyjemy.

Singel "Filmy Z Dawnych Lat": https://youtu.be/x0gyjIL1xMg

Tom J to solowy projekt Tomasza Grządkowskiego, znanego z zespołów FairyTaleShow, Squid czy Monsieur Premiere. Po wydaniu pierwszej solowej EP „Sad Songs from the Countryside” oscylującej wokół alternatywnego country Tom J skupił się na pracy z zespołem Monsieur Premiere oraz duetem Squid. Po licznych projektach muzycznych w których brał udział zdał sobie sprawę, że ważnym elementem w jego życiu jest pisanie prostych, melodycznych i bezkompromisowych piosenek. Dlatego przedmiotowy materiał chciał wydać nad własny rachunek. Piosenki na nadchodzącym wydawnictwie krążą wokół współczesnej muzyki alternatywnej z organicznymi brzmieniami gitary, żywych instrumentów oraz analogowej elektroniki.

Do pracy nad albumem, który ukaże się przed tegorocznymi wakacjami, Tom J zaprosił duo producenckie: Radka Baranowskiego (Serca, Monsieur Premiere) oraz Kubę Łakomego (Squid). W eklektycznym materiale można zauważyć inspiracje współczesną amerykańską muzyką gitarową spod znaku się twórczością Maggie Rogers czy King Princess oraz polską współczesną muzyką alternatywną.