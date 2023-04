Zima W Środku Lata wydała "Mantrę"

"Mantra" to utwór w stylistyce popowo - tanecznej z elementami folku. Można tę historię interpretować dwojako. Jedną z dróg wydaje się ta, gdzie melodia w mantrze słów zaklina kobietę. W innej zaś, to kobieta kusi i wabi słodkimi słowami swojego wybranka. Utwór podrywa do tańca, ale również skłania do refleksji i interpretacji niejednoznacznej treści. W minimalistycznym tekście zawarte są bowiem meandry życia miłosnego w którym wydarza się wiele rzeczy - szczególnie takich, których nie da się opisać - można je jedynie poczuć.

"Mantra": https://youtu.be/pgboJpi6D-M

Zespół Zima w Środku Lata to warszawska grupa, której zdecydowanie nie da się zaszufladkować. Duet zadebiutował płytą "Zima w Środku Lata" w 2022 roku. Zespół gościł na antenie stacji telewizyjnych, na antenach stacji radiowych oraz internetowych listach przebojów.

Obecnie pracują nad kolejną płytą. Pierwszy singiel "Alkowa", wydany na początku 2023 roku, odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych oraz eterze. Do dziś pozostaje na radiowych listach przebojów.

Michał Szczerbiec i Caroline Brazavsky to burza energii i niebanalnych rozwiązań muzyczno - lirycznych. Częstują słuchaczy niestandardowymi brzmieniami łączącymi w sobie minione, oldschoolowe dekady i otaczające nas dźwięki teraźniejszości. Mocne gitarowe riffy, ale także gitara akustyczna i basowa łączy się z lirycznym śpiewem Caroline. Wykonują swoją muzykę w wersjach elektro - akustycznych wspomagając się looperem i elektroniką.