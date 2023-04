Paweł Tomaszewski wyda "Coincidence"

W sezonie artystycznym 2021/2022 artystą-rezydentem Filharmonii w Szczecinie był Paweł Tomaszewski - pianista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny, profesor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a od 2019 roku dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Najnowsze wydawnictwo Filharmonii w Szczecinie, to właśnie jeden z takich specjalnych projektów. Płyta „Coincidence” Pawła Tomaszewskiego zawiera dwa utwory skomponowane na specjalne zamówienie szczecińskiej filharmonii.

"Przypadek": https://youtu.be/3mfyAG_0WEw

Pierwszy utwór pt. „Three Crowns” to suita na orkiestrę symfoniczną, sekstet jazzowy oraz głos solowy. Inspiracją do powstania kompozycji była legenda o św. Kindze, która uciekając przed Tatarami zrzuciła swą książęcą koronę, a w tym miejscu wyrosły skalne szczyty, które powstrzymały najeźdźców. Dla upamiętnienia tego faktu otrzymały one nazwę Trzy Korony. Kompozycja w wielu elementach nawiązuje do liczby 3, począwszy od trzyczęściowej budowy formalnej, poprzez zestawienia instrumentów w orkiestracji, a skończywszy na szczegółowych rozwiązaniach w rytmice, melodyce oraz harmonii. Tekst napisany przez Pawła Tomaszewskiego do fragmentów wokalnych jest paralelą pomiędzy legendą a codziennością, w której zrzucając z siebie ciężar wygórowanych oczekiwań i ambicji jesteśmy w stanie poznać swoje duchowe wnętrze oraz istotę życia.

Temat przewodni drugiego utworu - suity jazzowej „Przypadek” zaczerpnięty został z muzyki Wojciecha Kilara do filmu Krzysztofa Kieślowskiego o tym samym tytule. Suita swoją światową premierę miała w Filharmonii w Szczecinie dokładnie w 40. rocznicę wybuchu stanu wojennego. Utwór jest hołdem oddanym polskiej produkcji filmowej, a motywem przewodnim kompozycji jest fragment muzyki z niego. Stanowi on swoiste spoiwo pomiędzy nowo skomponowanymi pięcioma częściami składającymi się na całość dzieła. Podobnie jak fabuła w filmie „Przypadek”, suita jest muzyczną ilustracją stanów emocjonalnych oraz dylematów egzystencjalnych człowieka.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali czołowi muzycy sceny jazzowej: Bernard Maseli – marimba, Wojciech Myrczek – wokal, Jerzy Małek – trąbka, Marek Podkowa – saksofon, Andrzej Święs – kontrabas, Mark Lettieri - gitara elektryczna, Marcin Jahr – perkusja, którym towarzyszy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie pod dyrekcją Szymona Bywalca.