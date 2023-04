Lisa Gerrard i Jules Maxwell zapowiadają koncertową wersję "Burn"

„One Night In Porto” to koncertowe wykonanie materiału z wydanego w 2021 roku albumu „Burn” duetu Lisa Gerarrd / Jules Maxwell. Odtworzenie materiału z płyty „Burn” w wersji koncertowej stanowiło nie lada wyzwanie. Zamiast po prostu odegrać ten album na żywo, Gerrad i Maxwell postanowili wykorzystać jego melodyjne tematy i dźwiękowe struktury jako bazę do stworzenia czegoś nowego. Spędzili cztery deszczowe dni na próbach w małym teatrze w portugalskim Espinho, a następnie wyruszyli w podróż po całym kraju, aby zaprezentować ich dzieło na żywo.

Album „One Night in Porto” został zarejestrowany podczas trzeciego koncertu na trasie, który obył się 23 listopada 2022 roku w słynnym na całym świecie Casa Da Música w Porto.

Z Julesem Maxwellem siedzącym przy fortepianie Steinway'a i Lisą Gerrard stojącą naprzeciwko, koncert zaczyna się od tajemniczych dźwięków utworu „Heleali (The Sea Will Rise)”. Jej partie wokalne podczas tego występu są oszałamiające, a mocna gra Julesa Maxwella na fortepianie i jego niepowtarzalny głos, wraz z dodatkową instrumentacją Jamesa Chapmana i Davida Kuckhermanna, zapewniają całkowicie świeżą odsłonę wszystkich siedmiu kompozycji z albumu „Burn”.

Lisa Gerrard: "Jules Maxwell i ja rozpoczęliśmy naszą twórczą współpracę w Dead Can Dance i natychmiast zdaliśmy sobie sprawę, że łączy nas zamiłowanie do improwizacji. „One Night in Porto” to przejmujący zapis koncertów „Burn”, które zagraliśmy w Portugalii w zeszłym roku i z wielką przyjemnością się nim teraz dzielę ze słuchaczami."

Jules Maxwell dodał: "To dla mnie ogromny przywilej dzielić scenę z Lisą. Album studyjny „Burn” został nagrany głównie w czasach izolacji, więc było dla mnie wielką radością, wykonanie go na żywo z Lisą. Na koncercie nasza muzyka wznosi się w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałem".

Album „One Night In Porto” będzie dostępny na platformach streamingowych od 12.05.2023, zaś CD i oliwkowo-zielony winyl (180 g) będzie można kupować od 30.06.2023. Zamówienia będzie można składać od 28.04 https://orcd.co/onenightinporto

Lisa Gerarrd i Jules Maxwell wystąpią 1 lipca w łódzkim Teatrze Wielkim w ramach 15. edycji Festiwalu Soundedit, będzie to ich jedyny europejski koncert promujący „One Night In Porto”. Bilety na to wydarzenie można już nabywać tutaj: https://www.bilety24.pl/koncert/634-soundedit-23-lisa-gerrard-jules-maxwell-the-burn-concert-87506?id=472248