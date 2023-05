undertheskin wróciło z nowym singlem

undertheskin znów po mistrzowsku gra z emocjami i sentymentem słuchacza. Fani dźwięków spod znaku 4AD, The Cure, New Order czy Editors z pewnością odnajdą się w nim doskonale. Jednakże w przypadku "Freezing Lights" nie sposób nie odnieść wrażenia, że brzmienie zespołu staje się klasą samą w sobie.

Klip "Freezing Lights": https://youtu.be/M1II5PQAyE4

"Freezing Lights" sprawnie splata popową wręcz przebojowość z nostalgią i już od początku uderza zimną falą dźwięku. Z jednej strony łączy wszystkie charakterystyczne cechy stylu undertheskin, z drugiej jest zupełnie nowym otwarciem. Ten muzyczny dialog masywnych syntezatorów z post-punkowymi gitarami prowadzi do pełnego dramaturgii refrenu, w którym poruszające partie wokalne wprowadzają nas coraz głębiej w melancholie i narastającą atmosferę utworu. Jest to opowieść o kruchości tego czego doświadczamy oraz poczuciu uwięzienia w we własnym życiu. O samotności pośród świateł miasta i tym, że nic nie jest nam dane na zawsze... W warstwie muzycznej jest to również najbardziej “zespołowy” utwór w historii undertheskin - skomponowany został wspólnie z muzykami z live składu - Tomem i Maćkiem. Z jednej strony jest zakończeniem pewnej historii i pewnego etapu, a z drugiej wyznacza kierunek i definiuje brzmienie nowego albumu ... - Void.

undertheskin powstał w 2015 r. z inicjatywy Mariusza [Void’a] Łuniewskiego - wokalisty, multiinstrumentalisty i producenta. Ma na koncie dwa doskonale przyjęte albumy [undertheskin 2016 r. , N E G A T I V E 2019 r.] oraz EP "End This Summer" [2020 r], które zyskały międzynarodowe uznanie, zaowocowały szeregiem pozytywnych recenzji oraz koncertów w europie [w towarzystwie m.in. The Soft Moon, She Past Away, Clan of Xymox, Drab Majesty, Lebanon Hanover etc.].