Olga Boczar przypomina twórczość Juliana Tuwima

Utwór „Jakże Ci powiem o miłości” pochodzi z nowej płyty Olgi Boczar „Oddycham”, która ukaże się 6 października.

Klip "Jakże Ci powiem o Miłości": https://youtu.be/QeVHYbT9htA

Jeden z pierwszych utworów, które napisałam do tekstu Juliana Tuwima z myślą o kolejnym albumie. Tekst w moim odczuciu piękny - opowiadający o miłości, pięknie natury i wdzięczności za to, co często wydaję się niezauważalne, zwyczajne i codzienne. Pisząc do niego muzykę bardzo czułam w wyobraźni zapach wiosny, traw, lasu, powiewu wiatru i miłości.

Tekst pochodzi z tomiku "Juwenilia 1" i jest jednym z młodzieńczych wierszy Juliana Tuwima. Utwór oparty o nieco etniczną melodię w połączeniu z brzmieniem jazzowej sekcji rytmicznej i kwartetu smyczkowego powoduje, że utwór nabiera sentymentalnego, jazzowo - folkowego charakteru".

"Oby takiej niestrudzonej miłości zawsze było wokół nas jak najwięcej - i tej skierowanej do życia i budzącej się natury i tej do, i od drugiego człowieka! Niech się mnoży i niesie w świat.”

Artystka o nowym albumie: „Napisałam płytę w hołdzie polskiemu wieszczowi Julianowi Tuwimowi. Jest ona kompilacją ośmiu utworów inspirowanych muzyką żydowską. Sześć z nich to kompozycje napisane do tekstów Juliana Tuwima i zawierające w sobie elementy muzyki żydowskiej, zaś dwa pozostałe to starodawna pieśń żydowska „Puncha, puncha” zaśpiewana w tradycyjnym języku ladino, oraz tytułowy utwór „Oddycham” będący utworem autorskim zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej, inspirowany żydowską pieśnią „Volekhl”. Płytę nagrałam z m.in. Łukaszem Ojdaną (piano), Andrzejem Gondkiem (gitara), Wojciechem Pulcynem (kontrabas), Sebastianem Frankiewiczem (perkusja), Karolem Makowskim (puzon), Przemysławem Florczakiem (saksofon, klarnet, flet), Zbyszkiem Chojnackim (akordeon), Michałem Zaborskim (wiolonczela) oraz kwartetet smyczkowym „Street Quartet”. Aranżacjami sekcji dętej zajmowali się Karol Makowski i Przemek Florczak, natomiast kwartet smyczkowy aranżował Nikola Kołodziejczyk.

Olga Boczar – wokalistka, flecistka, songwriterka, W 2012r. założyła zespół, z którym do chwili obecnej nagrała dwa autorskie albumy – „Little Inspirations" i „Tęskno mi, tęskno". Za płytę „Little Inspirations" nominowana do prestiżowej nagrody Fryderyki 2016 w kategorii - „Fonograficzny Debiut Roku", druga „Tęskno mi, tęskno".Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 2017r. doktor sztuki z nadania Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. Wielokrotnie brała udział w nagraniach dla programów telewizyjnych.Brała udział w wielu festiwalach i koncertach w kraju i za granicą, m.in. wielokrotnie podczas Międzynarodowego Festiwalu „Jazz Jamboree" w Warszawie, 50. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Reggae Festiwalu w Ostródzie, czy konferencji TEDxWarsaw. Wykładowca w klasie musicalu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w klasie śpiewu jazzowego w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.