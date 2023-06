Heavy metalowe DethOps wydało "Myślonura"

Zespół DethOps powstał w 2017 roku z inicjatywy wokalisty, Dominika Bobka oraz dwóch gitarzystów: Igor Bobka i Aleksandra Kity. Inspiracją były zespoły takie, jak Judas Priest czy Angra, czyli heavy i power metal z domieszką innych gatunków muzycznych o prasłowiańskich korzeniach. Temu stylowi zostali wierni do dziś, czego najlepszym dowodem jest wydany w 2023 roku ich pierwszy album pt. „Myślonur”. Mocna metalowa muzyka opatrzona ciekawymi tekstami (autorem jednego z nich jest sam Marek Koterski) , co wprawia słuchacza w trans i zmusza do przemyśleń.

"Adaś": https://youtu.be/bt3Rv_E00AU

Skład zespołu:

DOMINIK BOBEK - wokal Zapalony heavymetalowiec od najmłodszych lat za sprawą starszego rodzeństwa. Występował wcześniej w składzie thrashmetalowego Panzerdivision; wystąpił też w Szansie na Sukces z Kwasożłopami. Z metalu lubi chyba wszystko.

IGOR BOBEK - gitara Jako dwulatek pięknie hasał do Die, Die My Darling w wersji Metalliki, którym katował go wujek Dominik. Jedyny w rodzinie, który dobrze ogarnął jakikolwiek instrument.

JAKUB KARASIŃSKI - gitara Największy fan Dream Theater. W wolnym czasie głównie gra improwizacje jazzowe. Od 8 lat szlifuje swoje umiejętności, aby sprostać solówkom wymyślonym przez Bobkinsa.

ARTUR GROŃ - instrumenty klawiszowe Jedyny w swojej rodzinie, który poszedł o krok dalej z muzyką. Lubi rock i metal, a dla odmiany czasem gra w kościele.

KACPER NOWAKOWSKI - bas Miłośnik black metalu. Posiadacz największej ilości memów z żabką. Inny bas niż czterostrunowy dla niego nie istnieje. Zawsze dba o idealną głośność w miksie.

JAKUB CINAL - perkusja Od dziecka walił w garnki wyciągnięte z kuchennej szafki. Gdy zobaczył solówkę Jordisona sprzedał nerkę i kupił perkusję.