Nowakowsky dziś jest tu

Nowakowsky, bo pod takim pseudonimem tworzy oraz występuje Mateusz Nowakowski – gitarzysta, wokalista i kompozytor a także były górnik, który przepracował pod ziemią 11 lat. W tym czasie pokonał wiele muzycznych, ale także i życiowych dróg, aby znaleźć się tu, gdzie jest teraz. Właśnie o tym opowiada pozycja nr 3 na płycie - tytułowa piosenka „Dziś jestem tu”.

"Ta Historia": https://youtu.be/R3ML-zp2fDU

Nowakowski to 33-letni barber z Iławy, miłośnik gitarowych solówek BB Kinga i Erica Claptona, ale także lubiący słuchać starego polskiego rapu, entuzjasta polskiego rocka lat 80, zwolennik polszczyzny w songwritingu. Artysta po przebranżowieniu się z górnika na barbera, wkroczył na całego do świata muzyki, ma na swoim koncie bluesową epkę, a także udziały w talent shows, czy też koncertach telewizyjnych emitowanych na żywo. Choć w ciekawej, często charakterystycznie zachrypniętej barwie głosu można usłyszeć często głos Grabaża, a także manierę Ryśka Riedla, a sam styl śpiewu jest bardzo bluesowy, to Nowakowsky zakłada, że połączenie tego typu śpiewu z muzyką popową to bardzo ciekawa propozycja.

Cały album to jedna wielka mieszanka stylów. Co prawda głównie można na niej usłyszeć pop, lecz również nie zabraknie pozycji dla miłośników mocniejszych brzmień, a także gitarowych solówek. Większość tekstów na płytę zostało napisane parę lat temu, lecz kilka pozycji zostało stworzonych przez songwriterów takich jak np. Grzegorz Porowski czy Luiza Ganczarska.