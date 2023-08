Duet W.R.Ona patrzy w "Twoje Oczy"

Singel „Twoje Oczy” zapowiada drugi album duetu, którego premiera planowana jest na wrzesień 2023 roku. Jak podkreślają muzycy, dla nich najważniejszy jest przekaz, refleksja nad tym, jak przeżywamy swoje życie i kim się stajemy. W czasach, gdy muzyka stroni od niewygodnych tematów, W.R.Ona chętnie się z nimi konfrontuje, popierając to wszystko własnym doświadczeniem.

„Twoje Oczy” -> TELEDYSK

Zespół W.R.Ona tworzą: Sławomir Antoni Wroński aka Wrona bass/vocal i Grzegorz Imielski aka Mały drums/bębny. Wrona zaczynał jako basista hardcore’owo-rapowego zespołu Sfider Anyy, z którym w 2001 r wydał płytę “Sfidromania” pod skrzydłami Sony Music Poland. Band koncertował po całej Polsce i nie tylko u boku takich zespołów jak: Kult, Piersi, Pudelsi czy Wu-HaE. I to właśnie z Kultem w 2002 r miał okazję zagrać koncert w Londynie w legendarnym (nieistniejącym już) klubie Astoria. Kontrakt z Sony Music opiewał na 5 płyt i Wrona był niejako zmuszony do powrotu do kraju by rozpocząć prace nad następcą “Sfidromani”.

Płyta “Gramm Bo Lubię” z 2002 r zupełnie nie spełniła oczekiwań Sony Music Poland i zespół znalazł się w dość niezręcznej sytuacji. Nie chcąc iść na kompromis z wytwórnią, zespół został odsunięty na boczny tor i to właśnie ten moment Wrona wykorzystał by wyjechać i spróbować swoich sił na Wyspach. Wrona postanowił rozpocząć karierę solową. I tak na początku był Code Breaker and The Dirty Cleaners (awangardowo/alternatywny projekt), który pozwolił muzykowi uporać się z demonami przeszłości, a następnie narodził się W.R.Ona. Po “Na pewno Chyba Jutro” 2020 r EP, “S.A.M.” 2020 r EP i “Stajnie Augiasza” 2021 r nadszedł czas na nową płytę. Do współpracy (z polecenia przyjaciela) jakby na zastępstwo (pierwotnie miał grać inny perkusista) Wrona zaprosił Grzegorz “Małego” Imielskiego. Od momentu, kiedy Wrona usłyszał wersie demo, jakie nagrał do numerów “Mały”, wiedział, że to jest to. Brakujące ogniwo projektu W.R.Ona. Człowiek o ogromnej pasji, zaangażowaniu i wszechstronnych umiejętnościach, który nie tyle, co dopełnił kompozycje W.R.Ona, ale nadal im zupełnie nowe oblicze.

Grzegorz “Mały” Imielski zaczynał jako perkusista w zespole Novak, następnie grał w nieodżałowanym przez wielu fanów kultowym śląskim HER, aż w końcu dołączył do uznanego i nagrodzonego wieloma nagrodami Chico, z którym wydał trzy płyty: “One Big Alternative” - 2006, “In Case of Emergency” - 2008, “In Limbo” - 2015.

Duet W.R.Ona ma na koncie debiutancki album „Czemu Nie” wydany w 2022 roku.