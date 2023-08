Electronic Division wypuścił "Nowy wiatr"

Twórca projektu i jedyny jego muzyk Krzysztof Janik tak mówi o utworze "Nowy Wiatr":

"Kompozycja zachęca do indywidualnego poszukiwania własnej tożsamości. Do podważania ,,oczywistych prawd systemowych" oraz do wnikliwego czytania znaków, które widzimy dookoła nas na co dzień. 'Niejeden klucz pasuje do gwiezdnych bram' - zdanie to jest dla mnie kwintesencja mojej osobowości".

"Nowy Wiatr": https://youtu.be/mwHoKAxeeyA?si=pZ2rX2d_nlxD4Hkp

Dzisiejszy Electronic Division (El-Division) to jednoosobowa firma, którą reprezentuje kompozytor i producent muzyki Krzysztof Janik. W niektórych kręgach, zwłaszcza w środowisku muzyki elektronicznej, duet ten uznawany jest za kultowy. Jego nazwisko i twarz nie są powszechnie znane, ale sporo muzyki, wiele dźwięków, które stworzył, bądź współtworzył, słyszeli prawdopodobnie wszyscy.

Po zakończeniu w 2002 roku działalności muzycznej przez El-Division Robert Usewicz i Krzysztof Janik, jako współwłaściciele Studia Krater, gdzie pełnili role producentów i inżynierów dźwięku, zajęli się indywidualnymi projektami. Talent Krzysztofa Janika doceniony został w Wielkiej Brytanii. Na zaproszenie Chrisa Wrońskiego, człowieka, który miał duży wpływ na kształt telewizji tematycznych i rynku telewizyjnego w Europie, Krzysztof Janik w trakcie dziesięciu lat pracy w Londynie komponował muzykę i pracował w studiach audio-video w Zone Vision Ltd. oraz ChelloZone Ltd. W Polsce w ostatnich latach współpracował ze stacjami TVN, TV Puls, komponował muzykę instrumentalną i piosenki dla siebie i innych.

Duet Electronic Division swoją karierę zaczynał w połowie burzliwych lat 80-tych. Muzyka elektroniczna, choć kiedyś uważana za eksperymentalną, w rzeczywistości wyznaczyła trendy i ukształtowała wiele zespołów, również nam współczesnych, które czerpią inspirację ze spuścizny takich gwiazd jak: Tangerine Dream, Kraftwerk. Powstałe na jej bazie gatunki muzyczne jak house, rave, elektroniczna muzyka taneczna, nie zaistniałyby bez wizjonerów. W tą narracje wpisał się również Electronic Division który zadebiutował w roku 1985 roku muzyką do filmu fabularnego „Menedżer”. W roku 1987 wyszła ich pierwsza płyta „El Division” na której gościnnie wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Grzegorz Ciechowski, Ryszard Sygitowicz i Krzysztof Ścierański. Ówcześni managerowie zespołu Kombi - Jacek Sylwin i Wojciech Korzeniewski – umożliwili młodym i utalentowanym wykonawcom niezwykle spektakularny debiut. W roku 1989 wyszła ich druga płyta „Wind of Sorrow” nagrana w małym londyńskim studiu z kilkoma klasy światowej muzykami takimi jak: Jon Herman - gitara i wokal, Toti Soler – hiszpański gitarzysta flamenco. Druga płyta to ukłon w kierunku ambitniejszej muzyki komercyjnej. Wokalistką była Maja Kisielińska znana szerszej publiczności z zespołu Oczi Cziorne. Nagrania zajęły około roku, Za całość odpowiadali Robert Usewicz i Krzysztof Janik oraz gitarzysta Tomasz Kamiński (Golden Life , Dance Like Dynamite) i perkusista Jan Pluta ( Kombi i Kombii ). Pracę nad płytą sfinansowała wytwórnia z Londynu Zone Vision jednak w całości materiał również nie doczekał się oficjalnej premiery.

Studio Krater powstało w Gdańsku w roku 1991r. Electronic Division potrzebował odpowiedniej własnej profesjonalnej pracowni do realizacji swoich twórczych planów. Electronic Division przez 10 lat działalności studia nagrali dwie płyty. Płyta „Plastelina”, którą Robert Usewicz i Krysztof Janik nagrywali ponad dwa lata, to eklektyczna opowieść muzyki instrumentalnej o pasji tworzenia oraz pragnieniu przekazania i obudzenie odlotowych obrazów u potencjalnych słuchaczy. Na płycie zagrało gościnnie ponad 30 muzyków z różnych stron świata oraz liczna grupa zaprzyjaźnionych artystów z Filharmonii Bałtyckiej. Całość sfinansowała firma Koch International ale....płyty wydawca jednak nigdy nie wypuścił na polski rynek.