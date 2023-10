Na Tak przedstawiło "Pracownika Miesiąca"

Tym razem jest trochę sci-fi, bo zespół bierze na tapetę temat sztucznej inteligencji. Swobodnie, w charakterystycznym dla nich melancholijno - ironicznym ujęciu.

"Pracownik Miesiąca": https://youtu.be/Il_vSUwxNtg?si=dbDAJh1KLikpREW7

Tekst utworu opowiada historię tytułowego "Pracownika Miesiąca", który zostaje zastąpiony przez szybszy, wydajniejszy i bezduszny wynalazek epoki, który nie potrzebuje snu i nie ma ludzkich słabości. To opowieść o człowieku, który prawdopodobnie nie wie, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a teledysk obrazuje jego nieustanny bieg bez celu.

Sztuczna Inteligencja zostaje zaś ciekawie ukazana, nieuchronnie i mitycznie, za pomocą znanych kodów kulturowych. Przedstawiona jest jako spełnienie modernizmu na tle zmiksowanych obrazów Vincenta van Gogha z Eugène’em Delacroixem czy Edvardem Munchem z Sandro Botticellim.

Jednak nie tylko treść tekstowa jest interesująca. O Na Tak można powiedzieć tyle, że na pewno nie mieszkają w gettcie stylistycznym. W warstwie muzycznej słychać indie rocka, trip hop i pop w ciekawych proporcjach. Cały utwór oparty jest na pochodzie basowym, który jest grany na analogowym syntezatorze. Choć słychać trochę gitar i klawiszy, całość jest utrzymana w tonie minimalistycznym, co nadaje utworowi wyjątkową atmosferę.

"Pracownik Miesiąca" to kolejny dowód na kreatywność i eksperymentalny charakter grupy Na Tak. Ich zdolność do łączenia różnych elementów muzycznych i tematów tekstowych sprawia, że są jednym z bardziej intrygujących zespołów na scenie muzycznej. Nowy singiel z pewnością zaskoczy i zaintryguje zarówno fanów grupy, jak i wszystkich miłośników muzyki o głębszym przesłaniu.

Zespół Na Tak jest nietypową grupą artystyczną, która nie ogranicza się stylistycznie ani tematycznie. Tworzą swoją muzykę, piszą teksty, nagrywają klipy i projektują własne kreacje. Oznacza to, że grupa ta nie stosuje sztywnych ram i nie trzyma się jednego konkretnego stylu muzycznego. Zamiast tego, zespół czerpie inspirację z różnych gatunków muzycznych, a ich twórczość jest pełna eksperymentów i innowacyjnych rozwiązań.

Zespół Na Tak został założony w 2010 roku w Lublinie przez trzech muzyków pochodzących z różnych miejsc: Dorotę Krempę z Mielca, Sebastiana Napierałę z Bydgoszczy oraz Piotra Kalę z Lubostronia pod Bydgoszczą. Choć grupa powstała w Lublinie, to w Bychawce pod Lublinem tworzona jest ich muzyka.

Pierwszy album zespołu, zatytułowany "Na Raz", ukazał się w 2011 roku. Od tego czasu grupa regularnie wydaje kolejne płyty, w tym drugi album "13", który został wydany w 2013 roku i znalazł się w pierwszej piątce najlepszych albumów roku według gazeta.pl. W 2016 roku grupa wydała płytę "Ewolucja", a w 2022 roku "Trzymaj się".

Grupa Na Tak ma również na koncie kilkuletnią współpracę z wytwórnią SP Records, w której barwach opublikowali 9 singli.

Na Tak są półfinalistami Jarocińskich Rytmów Młodych oraz finalistami programu "Must Be The Music". Koncertowali na wielu festiwalach i w klubach w całej Polsce, a na swoim kanale YouTube posiadają ponad 20 teledysków. Dla wytwórni SP Records stworzyli cover piosenki "World in My Eyes" zespołu DM, który spotkał się z pozytywnymi opiniami wymagających fanów Depeche Mode.