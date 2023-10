Kari Sál przemieni się w motyla

W bieszczadzkich lasach urodzona, pod bieszczadzkim niebem chowana, z bieszczadzkich liści ulepiona. Muzyczne inspiracje artystki sięgają jej głębokich korzeni: do folkloru Łemków i Bojków, ale i świata jazzu, współczesnej muzyki elektronicznej i world music.

"If I Go Away": https://youtu.be/sPJm81Hu7fw?si=OpeMiFYnY9h4--rs

Album "Butterfly" ukazuje cykl życia motyla jako metaforę życiowej wędrówki człowieka. Płyta dzieli się na cztery okresy, odnoszące się do kolejnych etapów przeobrażania motyla, który w swojej ostatecznej formie przeżywa jedynie kilka dni. Ta bezwzględność natury i kruchość ludzkiego życia, czas wędrówki i wzrastania, osiągania dojrzałości zawarte są w autorskich tekstach Kari Sál, nastrojowej muzycznej narracji i ciepłych harmoniach; w środkach artystycznych uwydatniających brzmieniowość, instrumentalnych improwizacjach oraz w elementach sonorystycznych i dźwiękonaśladowczych.

Kari Sál stara się być wierna założeniom eklektyzmu, zarówno w warstwie muzycznej, jak i koncepcyjnej doświadczymy „spójnej różnorodności”.

Płyta "Butterfly" to połączenie jazzowej sekcji ze skrzypcami renesansowymi, głosu czerpiącego z natury i brzmienia gitary wywodzącego się z nurtu indie pop. To nie tylko muzyczne przedstawienie transformacji, jaką niejednokrotnie przechodzi każdy człowiek, ale także emanacja lekkości, urokliwości i wolności w sztuce, których synonimem jest motyl.

Jej debiutancki album "Betesda" został uznany przez krytyków muzycznych za jeden z najciekawszych w 2017 roku (Marcin Kydryński – Trójka, Adam Baruch – Jazzis) oraz uplasował się na drugim miejscu w zestawieniu najlepszych wokalnych albumów jazzowych (Adam Dobrzyński – Trójka).

Trzydziestoletnia artystka ma na swoim koncie m.in. zamówienie kompozytorskie dla Filharmonii Łódzkiej oraz współpracę z wybitnymi postaciami polskiej i światowej sceny, jak: Verneri Pohjola, Adam Bałdych, Helge Lien Trio, Adam Sztaba, Jacob Karlzon, Paweł Tomaszewski, Adam Klocek, a także Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia.

Koncertowała w kraju i za granicą (m.in. w berlińskim RadialSystem V czy Stuttgarter Kammerorchester).

Muzyczne inspiracje odnajduje zarówno w twórczości Gretchen Parlato, Bobo Stensona, Joni Mitchell, jak i Matta Corby’ego, Ásgeira czy Edwarda Shearmura. Artystka zatem sięga w swojej twórczości do świata jazzu, indie pop oraz elementów muzyki poważnej, łemkowskiej i świata.

Eklektyzm jej twórczości słychać zarówno na debiutanckim albumie "Betesda", który skomponowała w opuszczonym kościele w małej islandzkiej miejscowości Kirkjubæjarklaustur, jak i na płycie "Butterfly". Mieszka i tworzy w Warszawie.