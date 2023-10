Organistka Hanna Dys opublikowała "Organ Transcriptions"

To niezwykle barwna i ciekawa płyta prezentująca popularne utwory, tym razem w nowej szacie brzmieniowej – na organach. "Poranek" Griega, "Marsz" Czajkowskiego - wykonany przez jednego muzyka? Dlaczego nie!

"Danse macabre op.40" Saint-Saënsa: https://youtu.be/U9h3B1GbjQE?si=nnNQUMShwpaAXlpR

Płyta "Organ Transcriptions" pokazuje jak wspaniale mogą zabrzmieć utwory symfoniczne na organach piszczałkowych.

Transkrypcje popularnych i lubianych utworów symfonicznych to nie lada gratka dla słuchaczy, odkrywa bowiem znane utwory w nowej, bogatej szacie brzmieniowej, zachwycając niezwykłymi możliwościami brzmieniowymi nowych potężnych organów, znajdujących się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Fragmenty z suity "Peer Gynt" Griega, suity baletowej "Dziadek do orzechów" Czajkowskiego, "Danse macabre" Saint-Saënsa czy wybranych "Planet" Holsta, a także fortepianowej etiudy Szymanowskiego, zaskoczą ciekawą aranżacją - użyciem barw fletowych, smyczkowych i językowych, a także oryginalnie brzmiących - czelesty czy ksylofonu. Wirtuozowskie i pełne lekkości, a zarazem ogromnej energii wykonanie zachwyca i zaskakuje.

Organistka, pedagog, pracuje na stanowisku profesora Akademii Muzycznej w Gdańsku, animatorka kultury, pomysłodawczyni oraz dyrektor Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Grudziądzu.

Absolwentka akademii muzycznych w Gdańsku oraz Hamburgu. Stypendystka m. in. Brahms Stifftung, Stypendium dla Twórców Kultury oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureatka i uczestniczka konkursów międzynarodowych.

Występuje z koncertami solowymi oraz kameralnymi (m.in. w duecie z saksofonem, fagotem, obojem) na najważniejszych festiwalach muzyki organowej w Polsce i za granicą (m. in. Włochy, Finlandia, Rosja, Norwegia, Niemcy, Mołdawia, Hiszpania). W swojej działalności koncertowej propaguje polską muzykę organową. Brała udział w projekcie nagrania wszystkich Symfonii organowych Feliksa Nowowiejskiego, a także dzieł gdańskiego kompozytora Daniela Magnusa Gronaua. Jest pedagogiem w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku. Jej uczniowie i studenci są laureatami konkursów organowych. Regularnie prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce i za granicą. Prezentuje organy Katedry Oliwskiej. W swoim dorobku posiada liczne nagrania solowe oraz kameralne, w tym również nominowane do muzycznych Fryderyków. Laureatka prestiżowego konkursu “Muzyczne Orły 2020”. W 2023 roku otrzymała odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.